وجه الدكتور راجي تاوضروس صالح مدير عام مديرية الشؤون الصحية بمحافظة قنا، بسرعة نقل مخزن الكلي الصناعي بمستشفي دشنا المركزي إلي مكان بديل داخل مبني المستشفى، جاء ذلك عقب وقوع حريق بسيط وقع منذ أيام بمخزن الكلي الصناعي بالمستشفى.

وأكد تاوضروس، أن فريق المتابعة بمديرية الصحة بقيادة الدكتور محمد العديسي مدير إدارة الكلي الصناعي والأستاذ نبيل فوزي مسؤل التفتيش المالي والإداري بمديرية الصحة، قد تابع اليوم قسم الكلي الصناعي بالمستشفي للإطمئنان علي إستمرار تلقي المرضي للخدمة الطبية اللازمة لهم، وكذلك توافر مستلزمات الغسيل الكلوي بالقسم وتواجد الفريق الطبي المناوب من الأطباء والتمريض والفرق المعاونة.

وشدد مدير عام مديرية الشؤون الصحية، متابعته الدائمة لسير العمل بالمستشفي من خلال تقارير المتابعة الدورية والمرور الدائم علي المستشفى.