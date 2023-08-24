إزالة فورية لحالتي تعدٍّ بالبناء المخالف بمركز ومدينة أبوصوير

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوصوير اليوم الخميس، بإزالة فورية لبناء بدون ترخيص، عبارة عن حوائط، على مساحة ١٢٠متر، بأرض التطوير، بمنطقة خلف وهيصم.

كما تم إيقاف محاولة بناء بدون ترخيص، عبارة عن شدة خشبية لأعمدة خرسانية بمنطقة شعيب، على مساحة ١١٠ متر، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

وتمت الإزالة في حضور رئيس قرية السبع آبار الغربية والقسم الهندسي بالقرية.

جاء ذالك تنفيذًا لتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بضرورة التصدِّي لكافة أشكال التعدِّي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومحاولات البناء بدون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للبناء.