موعد صرف معاشات سبتمبر وطرق الحصول

موعد صرف معاشات شهر سبتمبر.. يبحث العديد من أصحاب المعاشات عن موعد صرف معاشات شهر سبتمبر عبر محرك البحث"جوجل"، ولاسيما مع قرب شهر أغسطس الجاري على الانتهاء وذلك بهدف شراء كافة مستلزماتهم.

صرف المعاشات

ووفقًا لما أعلنته وزارة التضامن الاجتماعي فإنه من المقرر أن يتم صرف المعاشات يوم 1 سبتمبر من قبل هيئة التأمينات الاجتماعية، وذلك بعد الزيادة الأخيرة التي أقرها الرئيس السيسي بداية من أبريل الماضي والمقدرة بنسبة 15%، إذ يصل عدد مستحقي المعاشات ما يقرب من 11 مليون مواطن في كافة المحافظات.

الفئة الأولى

وتصرف معاشات الفئة الأولى التي تقل معاشاتهم عن 1000 جنيهًا يومي 1 و2 سبتمبر.

كما يصرف يومي 3 سبتمبر و 4 سبتمبر، معاشات الفئة الثانية التي تحصل على معاش أكثر من 2000 جنيهًا.

ويصرف يومي 5 سبتمبر و 6 سبتمبر، معاشات الفئة الثالثة التي تحصل على معاش أكثر من 3000 جنيهًا.

أماكن صرف المعاشات

البريد المصري

منافذ شركة فورى

فروع بنك ناصر الاجتماعي

ماكينات الصراف الآلي للبنوك (ATM)

البنوك التجارية

بنوك القرى

المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة لصاحب المعاشات

كيفية الاستعلام عن قيمة المعاشات

الدخول على موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية من خلال الرابط

https://nosi.gov.eg/ar/Pages/HomePage/Home.aspx

كتابة اسم المستخدم المراد الاستعلام عن معاشه.

كتابة كلمة المرور الخاصة بالمستخدم.

تظهر لأصحاب المعاش قيمة المعاشات الخاص به.