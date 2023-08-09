بعد قليل.. محاكمة المتهمين بسرقة أصحاب المعاشات

تنظر محكمة جنح الأميرية، بعد قليل محاكمة أخطر تشكيل عصابي لسرقة أصحاب المعاشات عن طريق إرسال رسائل لهم على هواتفهم واستولوا منهم على آلاف الجنيهات، تعقد الجلسة برئاسة المستشار شهاب عشوش.

لواقعة بدأت بتلقي قسم شرطة الأميرية بلاغًا من موظف على المعاش، أفاد فيه باكتشافه سحب مبلغ 130 ألف جنيه من رصيده فى البنك، وأضاف بأنه تلقى رسائل من أرقام ادعوا أنهم من البنك المركزي، وطلبوا منه تحديث بياناته، حيث قاموا بإرسال رابط "لينك" قام بالضغط عليه وبعدها تم اكتشاف سحب المبالغ من رصيده، وتم تشكيل فريق بحث.

وتبين من التحريات والتحقيقات، أن وراء الواقعة تشكيل عصابي يوهم ضحاياه أنهم من البنك المركزي ويستخدم أرقام مجهولة فى الاستيلاء على أرصدة المواطنين من البنوك، عن طريق إرسال رسائل على هواتفهم

وفى سياق اخر

لقى طفل حتفه اثر سقوطة من أعلي مبنى تحت الإنشاء بالتجمع ، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة

البداية كانت بتلقى الأجهزة الأمنية بالقاهرة بلاغا من غرفة النجدة يفيد بسقوط طفل من أعلي مبنى أثناء العمل بأحد المنشأت ، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الحادث مدعومه بسيارة إسعاف ، وبالفحص تبين وجود جثة لطفل يدعى " حازم م " وعمرة 10 سنوات ، مصاب بجروح متفرقة فى جسدة وكسر بالجمجمة ونزيف فى المخ ، مما أسفر عن مصرعه اثر سقوطة من علو ، وتم نقلة إلي مستشفى بدر الجامعى ، ويقوم رجال المباحث ب إجراء التحريات حول ملابسات وظروف الواقعه ، وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات .

وفى سياق منفصل تقدمت نقابة المهن التمثيلية ببلاغ للنائب العام ضد القائمين على إحدى صفحات عبر موقه "فيس بوك"، لاتهامهم بنشر العديد من الأخبار الكاذبة، ومقاطع الفيديو المسيئة لعدد كبير من الفنانين، وكذا نشر صور مسيئة لهم.

وجاء فى البلاغ الذى حرره شعبان سعيد المحامى بالنقض والمستشار القانوني للنقابة، وكيلًا عن الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، أن القائمين على الصفحة يهدفون من وراء تلك المنشورات تحقيق أرباح عن طريق زيادة عدد المتابعين على تلك الصفحة سالفة الذكر.

وتابع البلاغ، أن القائمين على الصفحة نشروا مقاطع فيديو مسيئة لعدد من الفنانين من بينهم الفنان الراحل نور الشريف والفنان الراحل أحمد زكي، والفنانة إلهام شاهين والفنانة مني زكي.

كما تبين قيام القائمين على الصفحة بنشر مقاطع مرئية لفنانين بشكل دورى، والقيام بتقليد أصواتهم من خلال برنامج الذكاء الأصطناعي، وهو الأمر الذى يعد تعمد الإساءة للفنانين.

وطالب البلاغ باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتحقيق مع القائمين على الصفحة، وإحالتهم للمحاكمة الجنائية، وإغلاق الصفحة.