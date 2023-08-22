جمال عبدالرحيم يدعو لتعديل اسم لجنة المعاشات بنقابة الصحفيين لـ الرواد

دعا جمال عبدالرحيم السكرتير العام لنقابة الصحفيين، لتعديل اسم لجنة المعاشات للجنة الرواد، وذلك خلال الاحتفال الجماعي الأول بعيد ميلاد شيوخ المهنة.

ورحب نقيب الصحفيين خالد البلشي بشيوخ المهنة معربًا عن سعادته بتكريم شيوخ المهنة في بيتهم، موجهًا التحية للأساتذة المكرمين ولرئيس اللجنة أيمن عبدالمجيد لابتكار تلك الفكرة، مؤيدًا حق الزملاء في المطالبة بتعديل تشريعي يمنحهم حقهم في التصويت.

وشهد الاحتفال حضور كثيف من أساتذة المهنة ومختلف الاجيال، بحضور خالد البلشي نقيب الصحفيين وجمال عبدالرحيم السكرتير العام وأعضاء مجلس النقابة حسين الزناتي ومحمد يحيى ودعاء النجار.

الرواد الصحفيين

فقرة فنية خلال الحفل



وأحيا الحفل فرقة فنية حظيت باشادة كبيرة من الحضور، بقيادة الفنان نبيل عزيز، الذي قدم أغاني عقبالك يوم ميلادك، وجانا الهوا جاناوأهواك، المطربة نور محمد وفاطمة أحمد، واسكيتش بتناديني ليه مع تصرف إبراهيم وفاطمة أحمد وهما في سن الطفولة وحظيا بتصفيق حاد من الحضور.





وفي ختام الحفل شارك الرواد في تقطيع تورتة عيد الميلاد، وتم منحهم الأساتذة شهادات تقدير لعطائهم المهني على مدار مسيرتهم المهنية.





فيما أعرب شيوخ المهنة عن سعادتهم بالحفل، غير المسبوق وحسن التنظيم، معربين عن ترحيبهم بالمشاركة في أي فاعليات قادمة للجنة،مؤكدين أن تلك الفاعليات تحقق تواصل بناء بين الأجيال.





والتقط أساتذة المهنة الصور التذكارية، التي توثق الحدث الأول من نوعه في نقابة الصحفيين.