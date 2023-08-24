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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

انضمام مصر لبريكس يدعم مكانتها الدبلوماسية ويزيد الطلب على الجنيه

الدكتور إكرام بدر
الدكتور إكرام بدر الدين أستاذ العلوم السياسية

 

أكد الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية، أن انضمام مصر للبريكس يضاف للمكاسب التي حققتها على المستوى الإقليمي وبأفريقيا بوجه عام ويبرز دورها المحور في قيادة القارة الأفريقية من خلال مكانة دبلوماسية يدعمها اقتصاد قوي.

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وأشار بدر الدين، في في تصريحات خاصة لبوابة الوفد، ان عضوية البريكس لها أهميته لمصر من خلال زيادة القدرة على مواجهة التحديات الراهنة وخصوصًا التحديات الاقتصادية في مجالات الطاقة والغذاء وغيره من المجالات التي يكفلها الانضمام لكيان له ثقله مثل البريكس.

وأشار، أستاذ العلوم السياسية، أن التعامل بين مصر وبين هذه المجموعة سيكون بالعملات المحلية أي بالجنيه المصري مما يزيد الطلب عليه ويخلق مكانة عظيمة  من خلال الانضمام لنظام مالي أكثر عدالة ذات وجود مؤثر وسط الكيانات العالمية.

وكانت قمة زعماء دول مجموعة بريكس التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، أعلنت دعوة مصر لعضوية دائمة في بريكس اعتبارا من 2024، بجانب كل من المملكة العربية السعودية والإمارات.

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