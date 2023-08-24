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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

السعودية تصدر تسهيلات جديدة لتأشيرات زيارة الحرمين.. تفاصيل

الحج والعمرة
الحج والعمرة

كشفت وزارة الحج والعمرة السعودية، عن إمكانية إصدار تأشيرة زيارة الحرمين خلال 24 ساعة، مع إمكانية تمديد مدة التأشيرة من 30 إلى 90 يوما.

 

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وجاء ذلك على هامش أعمال زيارة  وزير الحج والعمرة في السعودية، توفيق الربيعة، على رأس وفد رسمي إلى باكستان، للوقوف على المبادرات الرائدة في تطوير أنظمة العمرة وتسهيل رحلة زوار الحرمين الشريفين، تم خلالها توقيع اتفاقية جديدة تهدف إلى زيادة عدد رحلات الطيران وخفض التكاليف على الحجاج والمعتمرين الباكستانيين.

وأشار وزير الحج والعمرة في السعودية، إلى أن منصة إصدار التأشيرات تسهم في إصدار تأشيرات زوار الحرمين في أقل من 24 ساعة، وذلك للسعي في تطوير أنظمة العمرة وتسهيل رحلة الزوار، كما يمكن تمديد فترة التأشيرة من 30 يوم إلى 90 يوم ، بحسب ما أفادت الوزارة.

وتابع أن منصة "نسك" المنصة الوطنية الموحدة المعتمدة تسهل الإجراءات على الحجاج، وتمنح الحجاج والمعتمرين حرية اختيار الفنادق وما يتعلق بهم.

وقال:"يمكن للمعتمرين الباكستانيين زيارة الأماكن السياحية والتاريخية والثقافية، وزيارة أي منطقة في السعودية"، مؤكدا "أن هدفنا في وزارة الحج هو أن تكون تجربة عمرة تاريخية لا تنسى".

 

ضرورة الالتزام بالتعليمات لضمان أداء عمرة هانئة

وسبق أن دعت وزارة الحج والعمرة إلى الالتزام بالتعليمات لضمان أداء العمرة بسهولة وسلاسة، وأوضحت الممارسات المرغوب اتباعها.

وأكدت الوزارة، علي ضرورة مراعاة ضوابط التعامل مع الآخرين عند أداء العمرة.

وكتبت "الحج والعمرة" عبر منصة "إكس" المعروفة باسم تويتر سابقا، أن "بدء الرحلة الإيمانية نحو العمرة يقتضي تحلي المعتمر بالآداب الحميدة".

وأضافت أن "الضوابط تشمل: الإحسان إلى المعتمرين والمصلين، وتجنب الانفعال، واحترام خصوصيات الآخرين".

كما دعت وزارة الحج والعمرة، في وقت سابق، إلى الالتزام بالتعليمات من أجل أداء عمرة هانئة، موضحة طبيعة الإجراءات المأمول تطبيقها.

وكتبت الوزارة : "ضيف الرحمن، لتكون رحلتك لأداء العمرة سهلة وميسرة، نأمل منك تطبيق 4 إجراءات".

وأوضحت أن الإجراءات هي: "استخراج تصريح أداء العمرة قبل الوصول، وتجنب الزحام والتدافع عند أداء المناسك، والالتزام باللوحات الإرشادية، واتباع توجيهات أفراد الأمن".

 

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