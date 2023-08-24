طرح اللحوم الطازجة والخضروات والفاكهة في منافذ محافظة الوادي الجديد

تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، تم العمل على توفير كافة السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين. تم تنظيم هذه العملية من خلال توفير منافذ ثابتة ومتنقلة تابعة للوحدات المحلية.

تم طرح اللحوم الطازجة والخضروات والفاكهة في منافذ ديوان عام المحافظة، وكذلك في البساتين والشعلة بالخارجة وحي الزهور بالداخلة. يهدف هذا الإجراء إلى تحقيق انخفاض في الأسعار وتخفيف العبء على المواطنين.

تأتي هذه المبادرة في إطار جهود المحافظة لمكافحة ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية، التي تشهدها مصر خلال هذه الفترة. وتهدف إلى تأمين توفر هذه السلع بأسعار معقولة للمواطنين، وضمان تغطية احتياجاتهم الغذائية الأساسية.

وقد أشاد المواطنون بمبادرة المحافظ، ووجهوا الشكر إليه على توفير اللحوم الطازجة والخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة. وأكدوا أن هذا الإجراء قد ساهم في تخفيف الضغط المالي عنهم وجعل تلك السلع أكثر ميسرة لهم ولعائلاتهم.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الجهود المستمرة من قبل السلطات المحلية في المحافظة، تأتي في ظل تفشي فيروس كورونا وتأثيراته على القطاع الاقتصادي في مصر. إذ تسعى الحكومة المصرية إلى التصدي لتلك التحديات وتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار معقولة في هذه الظروف الصعبة.

يأمل المواطنون أن تستمر هذه المبادرة وأن تتوسع لتشمل المزيد من المنافذ الثابتة والمتنقلة في المحافظة، وهذا سيساهم في تقديم التسهيلات للمواطنين وتلبية احتياجاتهم الغذائية بسهولة أكبر.

طرح اللحوم الطازجة والخضروات والفاكهة في منافذ ديوان عام محافظة الوادي الجديد