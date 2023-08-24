"وقع على وثيقة إعدامه".. ردود أفعال دولية مختلفة بعد وفاة قائد فاجنر

توالت ردود الفعل الدولية عقب حادثة مقتل قائد مجموعة فاجنر يفغيني بريغوجين، الذي قاد في يونيو الماضي تمردا قصير الأمد ضد القيادة العسكرية الروسية، فيما ألمح الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى احتمالية مسؤولية بوتين في مقتله.



ومازالت تداعيات سقوط الطائرة التي كانت تقل مؤسس مجموعة فاجنر يفغيني بريغوجين، ومقتل جميع ركابها الـ10، وهو من ضمنهم، تتصدر الأحداث والعناوين اليوم الخميس، فيما تستمر التحقيقات لكشف ملابسات الحادث.

وقع على وثيقة إعدامه

واعتبرت أوكرانيا أن قائد مجموعة "فاجنر" العسكرية الروسية الخاصة، الذي قتل في تحطم طائرة الأربعاء، كان قد "وقع على وثيقة إعدامه".

وقال المستشار في المكتب الرئاسي الأوكراني ميخايلو بودولياك، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "كان ينتظر اللحظة" للتخلص من بريغوجين.

وتابع: "من الواضح أيضا أن بريغوجين وقع على مذكرة إعدام خاصة بحقه، في اللحظة التي صدق فيها ضمانات (رئيس بيلاروسيا ألكساندر) لوكاشينكو الغريبة، وكلمة الشرف السخيفة التي أطلقها بوتين".

وأوضح: "التصفية الواضحة لبريغوجين وقيادة فاجنر بعد شهرين من محاولة الانقلاب إشارة من بوتين إلى النخب الروسية قبل انتخابات عام 2024: احذروا! عدم الولاء يساوي الموت".

وأضاف بودولياك: "هي أيضا إشارة إلى الجيش الروسي: لن يكون هناك أبطال من قوات العمليات الخاصة. إذا لم تكن المحكمة الأوكرانية، فستكون رصاصة من جهاز الأمن الفيدرالي".

لست متفاجئ

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء، إنه "ليس متفاجئا" من احتمال مقتل قائد مجموعة "فاجنر" العسكرية الروسية الخاصة يفغيني بريغوجين في روسيا.

وفي أول تعليق أمريكي على الواقعة، اعتبر البيت الأبيض أنها "لن تفاجئ أحدا".

وقالت أدريان واتسون المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي التابع للبيت الأبيض: "اطلعنا على التقارير بشأن تحطم طائرة كان بريغوجين على قائمة ركابها".

وأضافت في تدوينة على منصة "إكس"، "تويتر" سابقا: "إذا تأكدت لا ينبغي أن يكون ذلك مفاجئا".

شكوك منطقية

ومن جانبه، قال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية أوليفييه فيران، اليوم الخميس، إن ظروف تحطم طائرة قائد مجموعة فاجنر الروسية يفجيني بريغوجين، تثير شكوك غير منطقية.

وأضاف: "لا نعرف حتى الآن الظروف التي وقع فيها هذا الحادث، يمكن أن تكون لدينا شكوك منطقية".

وتابع المتحدث باسم الحكومة الفرنسية أن "بريغوجين هو منفذ المهام القذرة لحساب بوتين وما ارتكبه لا يمكن فصله عن سياسة الرئيس الروسي الذي عهد إليه بمسؤولية هذه التجاوزات على رأس مجموعة فاجنر".

تحطم طائرة ركاب خاصة

وكانت وسائل إعلام روسية رسمية، أكدت أن طائرة ركاب خاصة تحطمت الأربعاء أثناء رحلة داخلية، مما أسفر عن مقتل كل من كان على متنها، وعددهم 10 أشخاص.

وأوضحت أن زعيم "فاجنر" كان على متنها، حيث إن اسمه كان مدرجا على قائمة الركاب.

ونقلت وكالة أنباء تاس الروسية الرسمية عن مسؤولي الطوارئ قولهم إن الطائرة كانت تقل ثلاثة طيارين وسبعة ركاب.

وذكرت السلطات أنها تحقق في الحادثة التي وقعت في منطقة تفير على بعد أكثر من 100 كيلومتر شمال موسكو.

يذكر أن بريغوجين، الذي قاتلت قواته إلى جانب الجيش النظامي الروسي في أوكرانيا، نفذ تمردا مسلحا قصير الأمد ضد القيادة العسكرية الروسية في أواخر يونيو وقال الكرملين إنه سيتم نفيه إلى بيلاروسيا، وإن مقاتليه إما سيتقاعدون أو يتبعونه إلى هناك أو ينضمون إلى الجيش الروسي.

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