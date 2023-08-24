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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

القصة الكاملة لـ "مقتل" قائد فاجنر الروسية.. "طباخ الريس في مهب الريح"

يفغيني بريغوجين
يفغيني بريغوجين

يمكن القول إن الخلافات التي حدثت خلال الأشهر القليلة الماضية، بين مجموعة فاجنر الروسية العسكرية بقيادة يفغيني بريغوجين، والشهير بطباخ الرئيس الروسي بوتين، على خلفية اتهام الأول الجيش الروسي بمهاجمة معسكرات مقاتليه في أوكرانيا، وصلت محطتها الأخيرة عقب مقتل قائد مجموعة فاجنر إثر حادث تحطم طائرة ركاب في روسيا.

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يفغيني بريغوجين

ويعرف يفغيني بريغوجين، إعلاميًا بـ"طباخ الرئيس الروسي، ويعود لقب طباخ بوتين، إلى تعاقد شركة يملكها بريغوجين مع الكرملين، لتقديم إمداد الطعام لمناسبات القصرالرئاسي، ما يعني أن الرجل كان المقربين للرئيس ولكن لتهديد الكرملين والرئيس فلاديمير بوتين، ومحاولة انقلابه على صديقه ساكن قصر الكرملين، كان بداية النهاية، حيث وصف سيد الكرملين تحركات قائد فانجر بـطعنة في الظهر وخيانة وغدر يستوجب العقاب الصارم.

خلافات بين لرئيس الروسي وقائد مجموعة فانجر

ثمة خلافات بين الرئيس الروسي، وقائد مجموعة فانجر، المتابع لتسلسل الأحداث يؤكد، أن حدث كبير ينتظر بريغوجين، والذي سعى من البداية إلى إزكاء الحرب الإعلامية، من بداية الأزمة حيث رد على خطاب الرئيس الروسي بصيغة التهديد "سيكون لروسيا رئيسًا جديدًا"، التصريحات قطعت أي أمل في المصالحة مع الكرملين، وهو ما يعني أن الرجل  تخطى كافة الخطوط الحمراء.

مجموعة فاجنر منظمة روسية شبه عسكرية

وتعد مجموعة فاجنر منظمة روسية شبه عسكرية، وصفها البعض بأنها شركة عسكرية خاصة، وقد شاركت في صراعات عسكرية مختلفة في بلدان مختلفة، ومتوغلة في دول أفريقية وآسيوية، وتنشط "فاجنر" في عدد من الدول الإفريقية، أبرزها إفريقيا الوسطى ومالي والآن النيجر، وشاركت قوات فاجنر في نزاعات مسلحة متعدةة في القارة السمراء من بينها الحرب في مالي وإفريقيا الوسطى ودول الساحل الإفريقي.

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