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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

"عبد الناصر" منحها شقة ووشاحا تقديرا لدورها فى الوحدة العربية

100 عام على ذكرى ميلاد الشاعرة العراقية نازك الملائكة

نازك الملائكة مع
نازك الملائكة مع عبد الناصر

 

حلت أمس ذكرى ميلاد الشاعرة العربية المبدعة نازك الملائكة, واحدة من رواد الشعر الحر في الوطن العربي, ولدت ببغداد وتوفيت بالقاهرة  ,بعد أن  قضت الجزء الأخير من حياتها في مصر .

من أشهر مؤلفاتها في النقد الأدبي، كتابها "قضايا الشعر المعاصر"، والصادر في طبعته الأولي عن منشورات مكتبة النهضة بالقاهرة عام 1962، والذي أهدته إلي الزعيم جمال عبد الناصر قائلة: إلي الرئيس جمال عبد الناصر تقديرا لإيمانه بالأمة العربية وجهاده في سبيلها."

ووفقا  الشاعر والناقد شعبان يوسف، فإن الشاعرة العراقية التقت الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، أثناء إحدى زياراتها لمصر، وذلك خلال مشاركتها فى مؤتمر لاتحاد الكتاب العرب فى مطلع الستينيات من القرن الماضى، وقد منحها حينها وشاحا تقديرا لأشعارها المساندة للوحدة العربية.

وأشار "يوسف" – فى تصريحات صحفية-إلى أن "عبدالناصر" منحها شقة في حدائق القبة، وعاشت فيها إلى أن توفاها الله.

ويقول كتاب نازك الملائكة لـ هانى الخير: "النيل كان ملاذها الأخير, حطت رحالها ذات صيف من عام 1996 وبقيت تناجيه ويناجيها حتى غادرت دار الفناء، وشاء القدر أن يوارى جثمانها الثرى على بعد عدة كيلو مترات من هذا النهر الخالد".

ودفنت الشاعرة فى مدافن 6 أكتوبر، عند قبر زوجها المرحوم الدكتور عبد الهادى محبوبة، كما أوصت أن تدفن، بعد أن استبدت بها العزلة حينما فارقها الزوج – الحبيب، فعاشت بعده سبع سنوات رافضة لقاء أى أحد إلا بعض أفراد عائلتها".

 

 

 

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