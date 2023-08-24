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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

الطريق إلى البرلمان

النائب أمين مسعود: ترشح السيسي في انتخابات الرئاسة أمر طبيعى لتحقيق التنمية

المهندس أمين مسعود
المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب

اعتبر المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان أن دعم الشعب المصرى لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة بمثابة أمر طبيعى لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لكل المصريين ومن أجل استكمال مسيرة التنمية والبناء التي ﯾﻘودها الرئيس نحو تدشين الجمهورية الجديدة ترتكز على توفير حياة كريمة للمصريين ﻣﻊ الحفاظ على المقدرات الوطنية ودعم تماسك المجتمع المصري بمختلف طوائفه.

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وقال "مسعود" فى بيان له أصدره اليوم إن الرئيس السيسى له رصيد كبير لدى المصريين بجميع انتماءاتهم واتجاهاتهم السياسية والشعبية مؤكداً أن المصريين لا يمكن أن ينسوا أبداً المواقف التاريخية والمشرفة للرئيس السيسى تجاه مصر وشعبها منذ أن كان فى منصبه كوزير للدفاع والإنتاج الحربي وقائد عام للقوات المسلحة فهو لم يتردد لحظة فى الحفاظ على مصر وشعبها رغم التحديات الصعبة والخطيرة التي واجهت مصر إقليميًا ودوليًا.
وقال المهندس أمين مسعود إن الواقع والتاريخ اكدا للمصريين والعالم كله وعلى مدار الـ 10 سنوات الماضية أن الدولة المصرية بفضل الرؤية الثاقبة للرئيس السيسى شهدت إنجازات وطفرات غير مسبوقة على مدى نصف قرن في الكثير من القطاعات والمجالات وذلك بالرغم من أن هناك مشكلات اقتصادية نشعر بها مثل جميع دول العالم بسبب جائحة كورونا والأزمة المالية العالمية الصعبة مؤكدًا أن السنوات الماضية شهدت مسيرة كبيرة من العطاء والبناء والتنمية فى مختلف محافظات الجمهورية فهناك إنجازات ومشروعات قومية عملاقة غيرت وجه الحياة الاقتصادية والاجتماعية فى مصر ولذلك فمن الطبيعي أن يتم تأييد المصريين لترشيح الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة لاستكمال مسيرة البناء والعطاء والتنمية.

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