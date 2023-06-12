رد جريء من عمرو أديب على واصفي انتخابات الرئاسة بالمسرحية .. فيديو

رد الإعلامي عمرو أديب، على من يزعمون بأن انتخابات الرئاسة مسرحية أو تمثيلية، قائلا: "في ناس بتقولك مين ده اللي مرشح نفسه ودي تمثيلية طب ما تيجي ترشح نفسك".

وأضاف: "في واقع الأمر رجل أعمال وسياسي سابق وصحفي مخضرم قالوا على الانتخابات مسرحية، طب ما تيجي يا أفندم تترشح للرئاسة وساعتها بقى مش هتكون مسرحية ولا تمثيلية".

وتابع: "تعالى رشح نفسك بدل ما أنت قاعد تقولنا لا ده مشعاجبني وأزاي بيقول كدة، تعالوا يا جماعة ادخلوا انتخابات الرئاسة ما دي بلدكم طبعا".

كما رد على الخائفين من دخول انتخابات الرئاسة، قائلا: "العمل السياسي محفوف بالمخاطر خاصة في الدول الجديدة في الديمقراطية، أنت مش جاي تعمل امتحان وظيفة وتقولي أنت شايف نفسك فين كمان 5 سنين، والخطوة دي هامة جدا وارد يكون فيها مخاطرة أو مشاكل".

المرشح في انتخابات الرئاسة الأمريكية يذهبون ولاية ولاية

أوضح أن المرشح في انتخابات الرئاسة بالولايات المتحدة الأمريكية، عندما يعلن ترشحه يجري جولات انتخابية في كل الولايات ويجتمع مع كل مواطن في البلاد حتى يعرض برنامجه والإعلام يرصد تاريخه جيدا.

وأوضح أن من البديهي أن الرئيس الموجود سيترشح ضده أطراف، متابعًا: "لا يمكن هرشح نفسي قدام حد وهقول فيه شعر، يعني مثلا مش هترشح ضد عمرو أديب وبعدين أقول عمرو ده حد جميل وحد حلو، طب طالما هو كدة أنت جاي تعمل إيه".

وتابع: "طبيعي وبديهي أن الناس المرشحة نفسها هيهاجموا بعض بمعنى أنه هيهاجم الرئيس الموجود ويهاجم زملاءه الموجودين معاه، ودي حاجة بديهية أن أنا نازل علشان أنال من الجميع وأفوز أنا بالانتخابات".