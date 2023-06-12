الهضيبي: الهيئة العليا للوفد وافقت على مبدأ خوض انتخابات الرئاسة (فيديو)

أكد الدكتور ياسر الهضيبي، المتحدث باسم حزب الوفد، أن لن تضح الأمور والأحزاب خلقت لكي تنافس وتخوض الانتخابات بكافة أشكالها، وحزب الوفد يملك تاريخ عريق وخاض انتخابات كثيرة، متابعًا: "أسُست أحزاب وظل الوفد"، منوهًا بأن الحزب يفكر جديًا لخوض الانتخابات الرئاسية".

ياسر الهضيبي يكشف مصير ترشيح حزب الوفد في الانتخابات الرئاسية المقبلة

وأشار "الهضيبي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر شاشة "الحدث اليوم"، إلى أنه حال خوض حزب الوفد في الانتخابات الرئاسية المقبلة سيقود الحزب انتخابات من أجل المنافسة الشرسة ولديه برنامج كبير وطموح، مضيفًا: "حزب الوفد بيت الأمة لا يحتاج يناقش أحد في قرار خوضه الانتخابات هو قرار خاص باللجنة العليا والحزب نفسه وهو قرار مؤسسي من الحزب".

وأشار إلى أن لائحة الحزب تنص على أن الهيئة العليا هي التي تقرر إذا كان الحزب يخوض الانتخابات من عدمه، وحال وجود أكثر من مرشح ينعقد الاختصاص للهيئة الوفدية، مؤكدًا أن الحزب مليء بالقيادات التي تسمح بالمنافسة، أي كانت المنافسة ولدينا قيادات تعلمت على يد الزعماء سعدزغلول ومصطفى النحاس.

وأضاف أن الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، تحصل على أكثر من50 توقيع للهيئة العليا بالموافقة على خوض الحزب لانتخابات الرئاسة، وترشحه لهذه الانتخابات، موضحًا أن حصل على توكيلات بأغلبية كبيرة من عدد 60 عضو للهيئة العليا، مشيرًا إلى أن الهيئة العليا للوفد وافقت على مبدأ خوض انتخابات رئاسة الجمهورية.