رئيس الإمارات يرحب بانضمام بلاده إلى مجموعة بريكس

رحبت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الخميس، بالانضمام لمجموعة بريكس، فيما عززت مجموعة بريكس صفوفها بانضمام ست دول جديدة بينها مصر والإمارات والسعودية.

وقال الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان "نقدر موافقة قادة مجموعة بريكس على ضم دولة الإمارات العربية المتحدة إلى هذه المجموعة المهمة".

وأضاف محمد بن زايد "نتطلع إلى العمل معًا ضمن مجموعة ’بريكس‘ من أجل رخاء ومنفعة جميع دول وشعوب العالم".

وانضمت ست دول جديدة إلى مجموعة بريكس المؤلفة من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، حسب ما أعلن رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا الخميس خلال قمة للمجموعة في جوهانسبورغ.

وتلتحق كل من إيران والسعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر والأرجنتين وإثيوبيا اعتبارا من الأول من يناير 2024 بمجموعة الدول الناشئة الساعية إلى تعزيز نفوذها في العالم، وسيكون التوسع الأول منذ عام 2010.

وقال رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، في مستهل اليوم الأخير من اجتماع قمة بريكس: "قررنا دعوة الأرجنتين ومصر وإثيوبيا وإيران والسعودية والإمارات لتصبح أعضاء في البريكس".

ورحب الرئيسان البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا والروسي فلاديمير بوتين بانضمام الأرجنتين ومصر وإثيوبيا وإيران والسعودية والإمارات لبريكس.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عبر الفيديو: "أرحب بانضمام الأعضاء الجدد لمجموعة بريكس وسنستمر في توسيع العضوية".

وأشار بوتين، إلى أن اعتماد البيان الختامي لقمة "بريكس" بجنوب إفريقيا لم يكن سهلاً، ولكن رئيس الدولة المضيفة، سيريل رامافوزا، أظهر مهارة دبلوماسية مذهلة.

من جانبه اعتبر الرئيس الصيني توسع عضوية مجموعة "بريكس" حدث تاريخي.

وتصدر النقاش بشأن توسعة عضوية المجموعة التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا جدول أعمال قمة عقدت على مدى ثلاثة أيام تنتهي اليوم الخميس.

ورغم إبداء الدول الأعضاء في "بريكس" دعمها سابقا لتوسعة التكتل كانت هناك انقسامات بين القادة بشأن العدد وسرعة الانضمام.

وستبدأ عضوية الدول الجديدة التي ستنضم إلى مجموعة "بريكس" اعتبارا من 1 يناير 2024.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية إيعاز قادة "بريكس" إلى وزارات المالية والبنوك المركزية النظر في إمكانية إطلاق منصات الدفع على أساس العملات الوطنية.

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