ترحيب واسع بانضمام مصر والإمارات والسعودية لمجموعة بريكس

رحب أعضاء مجموعة بريكس، بانضمام مصر والأرجنتين وإثيوبيا وإيران والإمارات والسعودية إلى المجموعة، وذلك اعتبارًا من 1 يناير 2024، في مسعى لتوسيع نفوذ المجموعة العالمي.

ومن جانبه، أعلن رئيس وزراء الهند ناريندا مودي، موافقة مجموعة "بريكس" على ضم مصر والأرجنتين وإثيوبيا وإيران والإمارات والسعودية إلى المجموعة.

وهنأ مودي- في كلمة، أمام قمة مجموعة (بريكس)، المنعقدة حاليًا بجوهانسبرج في جنوب إفريقيا- تلك الدول حكومة وشعبا للانضمام إلى المجموعة، معربا عن ثقته بأن مع هذه الدول سنتمكن من ضخ زخم جديد وطاقة جديدة في تعاون مجموعة (بريكس) .

وأكد أن إضافة أعضاء جدد إلى (بريكس) سيهدف الى تقويتها كمجموعة ومنظمة، كما أنها ستعطي زخما جديدا للجهود المشتركة، مشيرا إلى أن ذلك سيسهم في تعزيز إيمان العديد من الدول حول العالم بعالم متعدد الأطراف.



جزءًا من البريكس اعتبارًا من 1 يناير 2024

وفي وقت سابق، أعلن رئيس جمهورية جنوب افريقيا سيريل رامافوزا دعوة مصر والأرجنتين والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ليكونوا أعضاء كاملي العضوية في مجموعة "البريكس".

وقال رامافوزا اليوم "سيصبح الأعضاء الجدد جزءًا من البريكس اعتبارًا من 1 يناير 2024".

وأعلن الرئيس سيريل رامافوسا نتائج القمة الخامسة عشرة لدول البريكس في خطاب إعلانه لنتائج القمة بمركز ساندتون للمؤتمرات بجوهانسبرج.

ودعا رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، فى كلمته لدى افتتاح فعاليات اليوم الثانى من قمة مجموعة دول بريكس، التى تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا المنعقدة حاليًا فى مدينة جوهانسبرج إلى تفعيل نظام دولى جديد وشامل.

وأضاف رامافوزا أن دول البريكس بحاجة إلى تعزيز مصالح الجنوب العالمي، ودعا الدول الصناعية إلى الوفاء بالتزاماتها بدعم الإجراءات المناخية من خلال تطوير عناصر التقدم الاقتصادي "التي لم يتم الارتقاء بها بعد من قبل".

وتابع رامافوزا في كلمته: "السلام والاستقرار شرطان مسبقان لعالم أفضل وأكثر إنصافا. ونحن نشعر بقلق عميق إزاء الصراعات في جميع أنحاء العالم التي لا تزال تسبب قدرا كبيرا من المعاناة والمشقة لكثير من الناس في جميع أنحاء العالم".

سنعمل على تحديد ماهية مبادئ التعاون

وأعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن ترحيبه بانضمام مصر والسعودية والإمارات وإيران والأرجنتين وإثيوبيا إلى مجموعة بريكس، معربًا عن سعادته بتوسيع المجموعة.

وأشار الرئيس الروسي إلى أنه يتطلع إلى تعاون بنّاء مع الأعضاء الجدد في مجموعة بريكس، مؤكدًا أنه سيتم العمل على تحديد ماهية المبادئ وطرق عمل مجموعة بريكس خلال الفترة المقبلة.

أبواب بريكس ستظل مفتوحة

كما رحب الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، بانضمام الأرجنتين ومصر وإثيوبيا وإيران والسعودية والإمارات لبريكس.

وأكد أن إجمالي الناتج المحلي ارتفع الآن ليصل إلى 7.2 في المئة من إجمالي الناتج المحلي العالمي، مضيفًا أن مجموعة بريكس أصبحت تشمل 46 في المئة من سكان العالم.

وقال الرئيس البرازيلي إن أبواب بريكس ستظل مفتوحة أمام ضم أعضاء جدد، مؤكدًا أن مجموعة بريكس ستكون محركا لنظام عالمي جديد.

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