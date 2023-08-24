روسيا تسقط طائرتين أوكرانيتين مسيرتين فوق بريانسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، إحباط محاولة من قبل القوات الأوكرانية لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرتين مسيرتين فوق أراضي مقاطعة بريانسك.

وقالت الوزارة في بيان: " تم إحباط محاولة قام بها نظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات مسيرة".

وأضاف البيان: "تم رصد وتدمير طائرتين أوكرانيتين مسيرتين بواسطة أنظمة الدفاع الجوي فوق أراضي مقاطعة بريانسك".

ويوم أمس، أعلن عمدة مدينة موسكو سيرغي سوبيانين، أن الدفاعات الجوية الروسية، أسقطت طائرة مسيّرة في منطقة موجايسك بمقاطعة موسكو، وأضاف: "أصابت الطائرة المسيّرة الثانية مبنى قيد الإنشاء في المدينة. وتعمل خدمات الطوارئ في مكان الحادث. وبحسب المعلومات الأولية لم تقع إصابات".

وتحاول القوات الأوكرانية مؤخرا مهاجمة مجمع "موسكو سيتي" بواسطة الطائرات المسيّرة، وفي 18 أغسطس الجاري،

وألحق أضرارا بواجهة المباني، كما تم إسقاط طائرتين أخريين في 10 أغسطس الجاري.