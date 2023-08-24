الخميس 24 أغسطس 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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خبير: ارتفاع درجات الحرارة يخلق صعوبة في المعيشة على الأرض

التغيرات المناخية
التغيرات المناخية

أكد الدكتور السيد صبرى، استشارى التغيرات المناخية والتنمية المستدامة، أن الارتفاع الكبير لدرجات الحرارة يخلق صعوبة فى المعيشة على الأرض، موضحا أن هناك علاقة وثيقة بين الارتفاع فى درجات الحرارة على الأرض والآثار السيئة التى تتبعها على اقتصاديات العالم وصحة البشر. 

التغيرات المناخية

وذكر “صبري” خلال مداخلة هاتفية بقناة "إكسترا نيوز"، كلما ارتفعت درجات الحرارة كمتوسط يتبعها ارتفاع درجات حرارة قصوى والتى تزيد عن الـ 50 درجة، وبسبب التغيرات المناخية هناك ما يسمى الظواهر المناخية مثل الموجات الحارة والباردة وتذبذب أحزمة الأمطار مما يؤدى لفيضانات وسيول بأماكن كثيرة وجفاف وتصحر فى أماكن أخرى.
 

يجب ألا تزيد درجة حرارى الأرض عن 2 درجة مئوية

وأكد أنه يجب ألا تزيد درجة حرارى الأرض عن 2 درجة مئوية فهى حاليا 1.3 درجة، كما أنه من الصعب أن يتم تحقيق 2 درجة مئوية فى ظل الجهود العالمية الحالية غير الكافية والبعيدة عما يقول العلم والذى يؤكد انه يجب تقليل الإنبعاثات فى الغلاف الجوى بقدر معين والذى لا يتم تحقيقه، ولذا فالتوقعات ستكون أسوأ.

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