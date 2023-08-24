الخميس 24 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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اعتماد نتيجة الدور الثاني للشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية

وكيل الأزهر يعتمد
وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الدور الثاني للابتدائية والإعدادية

 

اعتمد الدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر، اليوم الخميس، نتيجة الدور الثاني للشهادتين الابتدائية والإعدادية للعام ‏الدراسى 2022/2023

وبلغت نسبة النجاح العامة للشهادة الابتدائية للدور الثاني 91.05 %، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان وعددهم ‏‏37597  طالبا وطالبة، في حين بلغت نسبة النجاح العامة للشهادة الإعدادية للدور الثاني 83.96%، من إجمالي عدد ‏المتقدمين للامتحان وعددهم 42811 طالبًا وطالبة‎.‎

وبلغت ‏نسبة النجاح للفتيات في الشهادة الابتدائية للدور الثاني 92.46%  ‏وعددهن 13734 طالبة، في حين بلغت نسبة البنين 90.26%، وعددهم 23860 طالبًا، بينما بلغت نسبة النجاح للفتيات في الشهادة الإعدادية للدور الثاني 88.94% وعددهن 18007 طالبة، في حين ‏بلغت نسبة البنين80.92% ‏‏وعددهم 27801 طالبًا‎.‎

جدير بالذكر أنه قد بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان في العام الدراسي الحالي بالشهادة الابتدائية ( 166206) طالبًا وطالبة، بينما بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية (155536) طالبًا وطالبة.

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