الحياة بقى لونها أصفر.. عاصفة تضرب مدينة أبو سمبل

شهدت مدينة أبوسمبل بمحافظة أسوان في مصر هبوب عاصفة ترابية ورملية، غطت سماء المدينة وحولت لونها للأصفر وأدت لحجب الرؤية وتوقف مظاهر الحياة ورفعت المحافظة حالة التأهب القصوى.

فيما وصلت درجة الحرارة لذروتها حيث سجلت اليوم 47 درجة مئوية مع رياح وعواصف شديدة محملة بالرمال والأتربة الأمر الذى أدى إلى توقف حركة الملاحة و شلل بالحركة المرورية.

وقرر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان وقف حركة الملاحة النهرية ببحيرة ناصر ورفع درجة الاستعداد القصوى للحماية المدنية والإسعاف مناشدة المواطنين الالتزام بأماكن تواجدهم مع توخي الحذر.

كما وجه المحافظ بتقليل الحركة سواء للمشاة أو المركبات للحد من الحوادث، وكلف إدارة مرور أسوان بالتنبيه على سائقي المركبات بطريق أسوان -أبو سمبل السياحي بالتهدئة، وخفض السرعات للحد من الحوادث المرورية والحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين والأفواج السياحية.

وأكد المحافظ أنه فى حالة انخفاض مستوى الرؤية بشكل كامل سيتم تباعًا غلق حركة الملاحة النهرية أو الجوية أو الطرق طبقاً للحالة الجوية، موضحًا أن هناك تواصلًا مع مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية لعرض الموقف الحالي أولًا بأول.