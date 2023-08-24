أبو سمبل تتحول للون الأصفر وإعلان حالة الطوارئ

ضربت عدد من العواصف الترابية والرملية مدينة أبوسمبل جنوب محافظة أسوان، خلال الساعات الأخيرة بشكل مفاجئ مما حول المدينة للون الأصفر جراء انتشار الرمال والأتربة المعلقة بالهواء.

واستدعت العاصفة الترابية إعلان حالة الطوارئ ووقف حركة الملاحة النهرية ببحيرة ناصر ورفع درجة الاستعداد القصوى للحماية المدنية والإسعاف.

إجراءات استثنائية

وناشد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان المواطنين الالتزام بأماكن تواجدهم مع توخي الحذر، مع تقليل الحركة سواء للمشاة أو المركبات للحد من الحوادث، وكلف إدارة مرور أسوان بالتنبيه على سائقي المركبات بطريق أسوان -أبو سمبل السياحي بالتهدئة، وخفض السرعات للحد من الحوادث المرورية وللحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين.

كما أعلنت المحافظة عدد من الإجراءات بأنه فى حالة انخفاض مستوى الرؤية بشكل كامل سيتم تباعًا غلق حركة الملاحة النهرية أو الجوية أو الطرق طبقًا للحالة الجوية.

استمرار تقلبات الطقس

فيما كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان عاجل لها من انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية على مناطق من أقصى جنوب البلاد (أبوسمبل - المجرى الملاحى لبحيرة ناصر) نتيجة الرمال المثارة الناتجة عن الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية شمال السودان.

وأرجع خبراء الأرصاد الجوية تغير حالة الطقس في مصر نتيجة التغيرات المناخية الجامحة، حيث كشفت خرائط الطقس استمرار سيطرة الحالة الجوية الاستثنائية على جنوب سيناء، للأسبوع الثاني على التوالي حيث تتعرض مناطق منها لـ السيول، وسقوط الأمطار الرعدية على سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.