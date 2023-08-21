انقلاب ميكروباص على طريق مصر أسوان الزراعي ووقوع إصابات

لقى شخص مصرعه، وأصيب 5 آخرون إثر تعرضهم لحادث سير مروع بعد انقلاب سيارة "ميكروباص" على طريق مصر- أسوان الزراعي أمام قرية الأعقاب بحرى في مدينة أسوان.

تلقى مرفق إسعاف أسوان إخطارًا عاجلًا يُفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص أمام قرية الأعقاب شمال مدينة أسوان، عندما كانت في طريقها إلى أسوان، وتقل عددا من الركاب بعد أن اختلت عجلة القيادة في يد السائق.

وأسفر الحادث عن مصرع شخص في مكان الحادث، وإصابة ٥ آخرين بإصابات مختلفة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة والمصابين إلى المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق وأمرت بانتداب لجنة من المرور لمعاينة السيارة وبيان سبب وقوع الحادث.