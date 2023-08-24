محافظ سوهاج يهنئ "النعماني" بتوليه مهام منصب رئيس الجامعة

هنأ اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة على ثقة القيادة السياسية بتوليه مهام منصبه، جاء ذلك خلال زيارته اليوم لمقر الجامعة، متمنيًا للدكتور حسان النعماني دوام التوفيق والرقي والمضي قدمًا لاستكمال تحقيق المزيد من الإنجازات العلمية والبحثية داخل الجامعة.





ومن جانبه أعرب الدكتور حسان النعماني عن سعادته البالغة بهذه الزيارة الكريمة، مشيدًا بمجهودات المحافظ والجهاز التنفيذي في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية على أرض المحافظة، معربًا عن تطلعه لاستمرار التعاون والتنسيق بين المحافظة.





وخلال اللقاء بحث الجانبان أوجه التعاون في المرحلة القادمة بين الجامعة والمحافظة، وتبادل الخبرات بينهم واستثمار الخبرات التي تقدمها الجامعة في كافة المجالات، والدور الحيوي المهم والمستمر بين الجامعة والمحافظة في تنمية ودعم خطط الدولة نحو التنمية المستدامة ٢٠٣٠.





وفي ذات السياق وجه الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، شكرًا خاصًا للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهوربة لثقته الكبيرة بتعيينه رئيساً للجامعة، وذلك، لاستكمال المسيرة ومواصلة العمل لتصبح الجامعة بين مصاف الجامعات العالمية.





وأشاد النعماني بثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعيينه رئيساً للجامعة والتي تضع على عاتقه مسؤولية كبيرة، مؤكداً دعمه للقيادة السياسية لمواصلة مسيرة الإنجازات لتحقيق التنمية المستدامة، إلى جانب شعوره بالفخر والاعتزاز لرئاسة الجامعة والتي تمثل نموذجًا مشرفًا، ومنارة للعلم والثقافة، والتنوير بجنوب صعيد مصر، بما تمتلكه من العلماء الأكفاء والقيادات المتميزة فى مختلف المجالات العلمية والبحثية والإدارية، الذين يحققون كل يوم العديد من الإنجازات التى نفخر بها جميعًا على كافة المستويات.





وأوضح رئيس الجامعة أن القيادة السياسية تقدم دعماً غير مسبوق لأهالي الصعيد بهدف تحسين جودة التعليم، وتطوير العملية التعليمية والنهوض بها وتخريج كوادر قادرة على مواكبة سوق العمل والتطور العلمي والتكنولوجي، لذا تسعى الجامعة في إطار سياستها إلى التطوير المستمر، وتنفيذ الكثير من خُطط التحسين، وتنمية الموارد الذاتية، عبر إدارة مرنة تبذل قصارى جهدهم لمواصلة مسيرة الإنجازات التي تتحقق على أرض الواقع.





وأشار النعماني إلي أن خطة العمل خلال الفترة المقبلة تتضمن العمل على استكمال تنفيذ المشروعات الإنشائية الجديدة التعليمية والبحثية، لاستيعاب الزيادة العددية في نسبة الطلاب الملتحقين بالجامعة، وتقديم خطة تنفيذية ببرامج زمنية مُحددة للدراسات والبحوث، التي تخدم قضايا التنمية، والتحديات التي تواجه الإقليم، الي جانب الاستمرار بتفعيل المبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير الخدمات المجتمعية في مختلف القطاعات.





وأضاف النعماني الي سعيه من أجل الحفاظ على ريادة وتقدم المنظومة الطبية التى تتميز بها جامعة سوهاج، من من خلال مستشفياتها الجامعية، و التي تقدم خدماتها العلاجية المجانية للمرضى من مختلف محافظات الصعيد، وذلك بما تملكه من إمكانيات طبية متقدمة، وكوادر بشرية نابغة فى شتى التخصصات، مؤكدًا أنه جارِ الانتهاء من تجهيز وتشغيل مجموعة من المستشفيات المتخصصة مثل مستشفى الطوارئ وجراحات القلب والصدر والمخ والأعصاب داخل المستشفى الجامعي، والمقامة على مساحة ١٤٠٠ م٢ بسعة ٢٠٠ سرير، بتكلفة ٣٥٠ مليون جنيه، وأيضا الانتهاء من تجهيز وتشغيل مستشفى شفاء الأطفال، والتي تبلغ مساحتها ٥.٦ فدان لتسع ٢٦٣ سريرًا، بتكلفة ٧١٢ مليون جنيه، والتي تعد إضافة قوية للمنظومة الصحية بالمحافظة، بالإضافة إلي البدء في إنشاء مستشفى متخصص للحروق بجوار المستشفى الجامعي الجديد، للاستفادة من خدمات البنية التحتية للمستشفى الجديد، وذلك على مساحة ١٠ آلاف م٢، لتكون أول مستشفى متخصص للحروق وتعد الهدية الثالثة من الرئيس عبدالفتاح السيسي لصعيد مصر.





وأكد رئيس الجامعة استمرار قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة في خدمة المجتمع المحلي عن طريق تنفيذ القوافل التوعية والتدريب والقوافل الطبية والبيطرية بالتنسيق مع مبادرة حياة كريمة، مشيرًا إلى أن الجامعة قد تميزت فى هذا المجال واتخذت خطوات رائدة فى القوافل و تطوير القرى الأكثر احتياجًا، مضيفًا أنه سيتم أيضًا تكثيف البرامج وأنشطة التوعية التي تستهدف تنمية وعي الشباب الجامعي بكافة التحديات التي تواجه الوطن، و التوسع في تنظيم الزيارات الميدانية للطلاب لزيارة المشروعات الجديدة التى تنفذها الدولة المصرية والتعرف على المجهود المبذول لتنفيذ هذه المشروعات، فى ظل الطفرة التنموية التى تشهدها البلاد فى تطوير البنية التحتية، الي جانب الاهتمام بنظم الجودة لتأهيل الكليات للاعتماد وتطوير العملية التعليمية لمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا والطلاب الوافدين.