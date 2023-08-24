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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

لو شعرك كيرلي| حضري ماسك الأفوكادو لمنعه من التقصف وتغذيته

شعر كيرلي
شعر كيرلي

تحتاج صاحبات الشعر الكيرلي إلى ماسك فعال؛ للحصول على شعر صحي دائمًا لا يتقصف، ولتغذيته بشكل جيد، ويُعد الأفوكادو من الثمار الغنية بالزيوت المهمة ومليء بالفيتامينات والأحماض الدهنية ومضادات الأكسدة التي توفر الترطيب اللازم للشعر وتحميه من الجفاف، وفيما يلي نقدم لكم طريقة عمل ماسك بالأفوكادو في المنزل للعناية بالشعر الكيرلي.

 

طريقة عمل ماسك صحي للشعر الكيرلي

مكونات الماسك

ثمرة من الأفوكادو كوب من حليب جوز الهند.

ملعقة كبيرة من العسل العضوي.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون البكر.

 

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طريقة تحضير واستخدام الماسك

قومي بتقشير ثمرة الأفوكادو، ثم اضربيها في الخلاط الكهربائي جيداً حتى تصبح مهروسة.

 

أضيفي إليها جميع المكونات، ثم قومي بمزجها جيدًا للحصول على مزيج ليّن ومتجانس.

 

طبقي تطبيق الماسك على الشعر من الجذور حتى الأطراف ويغطى بقبعة لمدة 30 دقيقة.

 

وبعد ذلك، قومي بشطف الشعر بالشامبو الخالي من الكبريت والماء.

 

يفضل تطبيق هذا الماسك مرتين في الأسبوع؛ للحصول على نتيجة مبهره.

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