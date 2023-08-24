الأهلي السعودي يواجه الأخدود اليوم في الدوري.. الموعد والقناة الناقلة

يستعد فريق أهلي جدة لمواجهة قوية مساء اليوم الخميس، وذلك حين يلتقي مع نظيره الأخدود، في المباراة التي تجمعهما علي ملعب استاد الأمير عبد الله الفيصل ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري السعودي.

موقف أهلي جدة والأخدود في الدوري السعودي

يبحث فريق أهلي جدة في لقاء اليوم عن استكمال مشوار انتصاراته، بعد أن اقتنص فوزين في الجولتين الأولى والثانية على حساب الحزم والخليج، حصد بهما 6 نقاط محتلًا المركز الثاني.

بينما يحتل الأخدود المركز الرابع عشر برصيد نقطة واحدة حصدها من تعادل أمام الشباب، فيما خسر على يد الفتح.

موعد مباراة الاهلي والأخدود والقناة الناقلة

من المقرر ان تنطلق مباراة الأهلي والأخدود في تمام الساعة التاسعه مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وتذاع أحداث مباراة أهلي جدة والأخدود عبر فضائية sscالسعودية الناقل الحصري للدوري السعودي.

ومن المقرر أن يشهد اليوم الخميس، اقامة 5 مباريات من العيار الثقيل بالجولة الثالثة من الدوري السعودي، والذي بات محط أظار العالم كله في الفترة الأخيرة بعد كوكبة النجوم التي تعاقدت معها الأندية.

جدول مباريات الدوري السعودي اليوم والقنوات الناقلة

الطائي أمام الوحدة، وتنطلق الساعة 6 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع المباراة عبر قناة SSC SPORT HD.

الهلال أمام الرائد، وتنطلق الساعة 9 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع المباراة عبر قناة SSC SPORT HD.

الاتفاق ضد الخليج، وتنطلق الساعة 9 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع المباراة عبر قناة SSC SPORT HD.

الأهلي أمام الأخدود، وتنطلق الساعة 9 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع المباراة عبر قناة SSC SPORT HD.

اتحاد جدة ضد الرياض، وتنطلق الساعة 9 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع المباراة عبر قناة SSC SPORT HD.