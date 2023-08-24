الخميس 24 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

اصنعي ماسك الشوفان لعلاج حب الشباب وتوحيد البشرة

ماسك الشوفان
ماسك الشوفان

يعد الشوفان المصدر الأساسي لتدعم صحة البشرة و يحتوي علي العديد من فيتامينات مثل "فيتامين ب، والزنك، والسلينيوم"، كما يحتوي أيضًا علي مواد مُضادة للألتهابات والأكسدة ويدخل في علاج حب الشباب، وفيما يلي نقدم لكم طريقة تحضير وصفة الشوفان لبشرة صافية وصحية.

 

ماسك الشوفان

طريقة عمل وصفة الشوفان لعلاج مشاكل البشرة

مكونات الوصفة

- ضعي ملعقتان من دقيق الشوفان المطحون

- ثم ضعي  ملعقتان من العسل الأبيض

- ضيفي نصف ملعقة من عصير الليمون

 

طريقة التحضير:

- احضري وعاء غويط ثم اخلطي  تُخلط المكونات مع بعضها على الخليط.

- ثم ضعي على البشرتك

- وتدلكى بحركات دائرية

- ثم اغسلي بشرتك بالماء الدافئ

- تُكرر هذه الوصفة مرةً أو مرتين في الأسبوع.

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