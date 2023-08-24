الخليج بقيادة محمد شريف يواجه الاتفاق الليلة.. الموعد والقناة الناقلة

يستعد فرق الخليج السعودي المحترف في صفوفه المصري محمد شريف لمهمة قوية مساء اليوم الخميس، وذلك عندما يلتقي الخليج مع نظيره الاتفاق ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي.

وكان محمد شريف قد انتقل من صفوف الأهلي الي نادي الخليج في الصيف الحالي مقابل 1.8 مليون دولار.

ولم يشارك شريف في مباراة الخليج الماضية أمام الأهلي لعدم جاهزيته كما أعلن بيدرو إيمانويل المدير الفني للفريق، ومن المتوقع أن يشارك في مباراة اليوم بشكل طبيعي بعد خوضه التدريبات في الأيام الأخيرة مع الفريق.

موعد مباراة الاتفاق والخليج في الدوري السعودي

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الخليج والاتفاق في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

وتذاع مباراة الخليج والاتفاق عبر فضائية sscالسعودية الناقل الحصري للدوري السعودي.

ومن المقرر أن يشهد اليوم الخميس، اقامة 5 مباريات من العيار الثقيل بالجولة الثالثة من الدوري السعودي، والذي بات محط أظار العالم كله في الفترة الأخيرة بعد كوكبة النجوم التي تعاقدت معها الأندية.

جدول مباريات الدوري السعودي اليوم والقنوات الناقلة

الطائي أمام الوحدة، وتنطلق الساعة 6 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع المباراة عبر قناة SSC SPORT HD.

الهلال أمام الرائد، وتنطلق الساعة 9 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع المباراة عبر قناة SSC SPORT HD.

الاتفاق ضد الخليج، وتنطلق الساعة 9 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع المباراة عبر قناة SSC SPORT HD.

الأهلي أمام الأخدود، وتنطلق الساعة 9 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع المباراة عبر قناة SSC SPORT HD.

اتحاد جدة ضد الرياض، وتنطلق الساعة 9 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع المباراة عبر قناة SSC SPORT HD.