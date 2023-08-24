ارتفاع درجة الحرارة و الرطوبة بمدن البحر الأحمر و الأرصاد تحذر من رباح مثيرة للأتربة

تشهد مدن البحر الأحمر، صباح اليوم الخميس الموافق 24 اغسطس ارتفاعا فى درجة الحرارة ونسبة الرطوبة وسجلت درجة الحرارة العظمى فى مدينة الغردقة 42 درجة مئوية والصغرى 29 درجة مئوية، ونسبة الرطوبة 17% وسرعة الرياح 32 كم/ساعة، ومدينة سفاجا درجة الحرارة العظمى 42 درجة مئوية و الصغرى 31درجة مئوية والرطوبة 16% وسرعة الرياح 37كم/ساعة، ومدينة القصير درجة الحرارة العظمى 38 درجة مئوية و الصغرى 31 درجة مئوية ونسبة الرطوبة 33% وسرعة الرياح 34كم/ساعة.

ومدينة رأس غارب درجة الحرارة العظمى 33 درجة مئوية والصغرى 26 درجة مئوية ونسبة الرطوبة 40% وسرعة الرياح 47كم / ساعة.

ومدينة مرسى علم درجة الحرارة العظمى 38 درجة مئوية والصغرى 32 درجة مئوية ونسبة الرطوبة 33% وسرعة الرياح 39 كم/ ساعة.

مدينة الشلاتين درجة الحرارة العظمى 44 درجة مئوية والصغرى 29 درجة مئوية ونسبة الرطوبة 37% وسرعة الرياح 26 كم/ ساعة.

مدينة حلايب درجة الحرارة العظمى 38 درجة مئوية والصغرى 30درجة مئوية ونسبة الرطوبة 35% وسرعة الرياح 46 كم/ ساعة.

وانتظمت حركة الملاحة البحر ية و الجوية بموانى ومطارات البحر الاحمر و من المتوقع أن تشهدت الشواطىء العامة زحاما شديدا هربا من حرارة الجو.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية قد توقعت في بيان لها ارتفاع درجات الحرارة وتعرض مدن جنوب محافظة البحر الأحمر لرياح مثيرة للأتربة

كما أن بيان الأرصاد حذر من امتداد تأثير الرمال المثارة والأتربة على المناطق المكشوفة والطرق الصحراوية.

وحذرت غرفة عمليات محافظة البحر الأحمر من تقلبات الأحوال الجوية بناء على بيان هيئة الأرصاد الجوية.

وكانت إدارة الأزمات بمحافظة البحر الأحمر قد أصدرت بيانا تناشد المواطنين المسافرين على الطرق السريعة توخي الحذر، نظرًا لهبوب رياح شديدة مُحملة بالأتربة، وفقًا لبيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وتهيب إدارة الأزمات بمحافظة البحر الأحمر بضرورة القيادة بهدوء على الطرق السريعة والصحراوية وتجنب الوجود أسفل اللوحات المعدنية والأشجار وأعمدة الإنارة والمباني.

وأفادت تحديثات خرائط الطقس إلى تأثر البلاد بمنخفض جوي صحراوي قادم من الصحراء الغربية يجلب كتلًا هوائية جنوبية غربية نشطة ما يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة قد تصل لحد العاصفة وتؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية على مناطق مختلفة من المحافظات منها (محافظة البحر الأحمر- سوهاج - قنا)، قد تصل سرعتها لـ 65 كيلو في الساعة ابتداءً من اليوم الخميس الموافق 2023/8/24م.

وناشدت إدارة مرور البحر الأحمر المسافرين على الطرق الالتزام بالسرعات المقررة خاصة في الساعات الأولى من الصباح ومراجعة الإطارات وعدم وضع عبوات أو مواد قابلة للإشتعال بالسيارة.

كما ناشدت وزارة الصحة مرضى الحساسية والجيوب النفية بعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة وارتداء الكمامة وعدم التعرض لآشعة الشمس.



