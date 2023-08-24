الهلال في مهمة سهلة أمام الرائد الليلة.. الموعد والقناة الناقلة

يستعد فرق الهلال السعودي تحت قيادة الأرجنتيني خيسوس لمهمة سهلة نسبيًا مساء اليوم الخميس، وذلك عندما يلتقي مع نظيره الرائد علي ملعب ستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية، والتي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي.

موعد مباراة الهلال والرائد اليوم في الدوري السعودي

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الهلال والرائد في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

وتذاع مباراة الهلال والرائد عبر فضائية sscالسعودية الناقل الحصري للدوري السعودي، ويعلق عليها كل من بلال علام وخالد المديفر.

موقف الهلال والرائد في الدوري السعودي

يخوض الهلال لقاء اليوم وهو بالمركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد أربعة نقاط، حصدها من فوز على أبها وتعادل أمام الفيحاء.

أما الرائد فيقع في موقف صعب بتذيله ترتيب الدوري بعد تلقيه خسارتين في الجولتين الأولى والثانية أمام اتحاد جدة وأبها.

ومن المقرر أن يشهد اليوم الخميس، اقامة 5 مباريات من العيار الثقيل بالجولة الثالثة من الدوري السعودي، والذي بات محط أظار العالم كله في الفترة الأخيرة بعد كوكبة النجوم التي تعاقدت معها الأندية.

جدول مباريات الدوري السعودي اليوم والقنوات الناقلة

الطائي أمام الوحدة، وتنطلق الساعة 6 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع المباراة عبر قناة SSC SPORT HD.

الهلال أمام الرائد، وتنطلق الساعة 9 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع المباراة عبر قناة SSC SPORT HD.

الاتفاق ضد الخليج، وتنطلق الساعة 9 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع المباراة عبر قناة SSC SPORT HD.

الأهلي أمام الأخدود، وتنطلق الساعة 9 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع المباراة عبر قناة SSC SPORT HD.

اتحاد جدة ضد الرياض، وتنطلق الساعة 9 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع المباراة عبر قناة SSC SPORT HD.