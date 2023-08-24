انتشال جثمان عامل غرق في النيل أثناء استحمامه بطهطا

تمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثمان عامل في العقد الثاني من العمر يقيم بدائرة مركز جهينة غرق أثناء استحمامه في نهر النيل بناحية جزيرة الخزندارية دائرة مركز طهطا شمال محافظة سوھاج جرفه التيار وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى طهطا العام وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .



تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من نائبه للشمال يفيد تلقي مركز شرطة طهطا بلاغًا بغرق شخص بنهر النيل بناحية جزيرة الخزندارية / دائرة المركز .

انتقل لمحل الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وقوات الإنقاذ النهري وبالفحص تبين غرق "حسام . ا . ش . ا" 20 سنة عامل ومقيم دائرة مركز جهينة .

تم انتشال الجثة بمعرفة وحدة الإنقاذ النهري وبسؤال كل من :- والده "أبو زيد . ش . ا . ز" 75 سنة مزارع ونجل خاله "أحمد . ح . ا . م" 15 سنة طالب ومقيمان بذات الناحية بأنه أثناء قيام المذكور بالإستحمام بنهر النيل جرفه التيار وتوفى غرقاً ونفيا الشبهة الجنائية .

بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك .





تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.