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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

"بحوث الثروة السمكية" ينظم ندوة عن "الاستزراع السمكي في ظل التغيرات المناخية"

جانب من ندوة الاستزراع
جانب من ندوة "الاستزراع السمكي في ظل التغيرات المناخية"

نظم المعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية التابع لمركز البحوث الزراعية ندوة ارشادية بعنوان " الاستزراع السمكى في ظل التغيرات المناخية"  

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و ترأس الندوة  الدكتور رفعت الجمل، مدير المعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية،وقد تناولت الندوة مجموعة من الموضوعات الهامة والتحديات المتعلقة بالتغير المناخي وأثره على الثروة السمكية.

و  تم التطرق خلالها إلى تأثيرات العمليات الصناعية المختلفة مثل حرق النفط والغاز والأخشاب والفحم على التغير المناخي، مما يؤدي إلى إطلاق مركبات كيميائية سامة في الجو. تسبب هذه المركبات، مثل أكسيد الكربون والكبريت والنيتروجين، في ارتفاع درجات الحرارة وظاهرة الاحتباس الحراري.

في سياق التحدث عن التأثيرات المحتملة على الثروة السمكية، أشار الخبراء إلى عدة نقاط أساسية لتصدي لهذه التحديات، وتضمنت بعض الحلول المقترحة متمثلة في تطوير سلالات أسماك مقاومة للتغيرات المناخية.

و التركيز على التغذية الصحيحة للأسماك وتعديلها وفقا لدرجات الحرارة واستخدام محتوى بروتيني اقل في الحرارة المرتفعة تحسين جودة المياه في المزارع السمكية. باستخدام البدالات و محسنات المياه كالبروبيوتك المستهلكة للامونيا و تطوير تقنيات الاستزراع المستدامة.و العمل على إيجاد بدائل محلية للاعلاف، ، متابعة الحالة الصحية للاسماك بشكل دوري

فضلا عن تفعيل اجراءات الامن الحيوى و استخدام اعلاف متخصصة لتعزيز مناعة الأسماك و  اوصت  الندوة بتأكيد الحضور على أهمية العمل المشترك للتصدي لتحديات التغير المناخي والحفاظ على الثروة السمكية، ودعم التوجهات المستدامة والتكنولوجيا الحديثة في هذا الصدد. و يأتي هذا اللقاء في سياق سعي وزارة الزراعة ممثلة فى المعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية لتحقيق التنمية المستدامة والمواكبة للتطورات العلمية والبيئية التي تؤثر على قطاع الثروة السمكية.ِ


 

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