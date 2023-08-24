أمطار رعدية.. مفاجآت جديدة في حالة الطقس حتى الثلاثاء المقبل

تشهد البلاد خلال هذه الفترة حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية نظرًا لأننا في فصل الصيف الذي يتسم بارتفاع شديد في درجات الحرارة وإرتفاع نسب الرطوبة مما يؤدي على كافة أنحاء البلاد.

الطقس السائد

وقد كشفت الهيئة العامة للارصاد الجوية، أن الطقس السائد حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد حتى الثلاثاء المقبل.

سقوط أمطار خفيفة

وذكرت الهيئة، أن هناك سقوطًا للأمطار الخفيفة وأحيانًا الرعدية على مناطق من جنوب سلاسل البحر الأحمر (حلايب وشلاتين) على فترات متقطعة بنسبة حدوث 30 %، ونشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، واضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس وسرعة الرياح من 50 إلى 70 كم|ساعة، وارتفاع للامواج من 2.5 إلى 3.5 متر.

نصائح للمواطنين

وناشدت، المواطنين بضرورة متابعة النشرات الجوية باستمرار لمعرفة حالة الطقس، وارتداء الملابس الفضفاضة على مدار اليوم، وشرب السوائل بكثرة، وعدم التعرض لاشعة الشمس مباشرة نظرًا لارتفاع نسب الرطوبة وارتفاع درجات الحرارة.

وجاءت درجات الحرارة كالآتي:

القاهرة: الصغرى 24 والعظمى 33

العاصمة الإدارية: الصغرى 24 والعظمى 3

6 أكتوبر: الصغرى 23 والعظمى 34

بنها: الصغرى 23 والعظمى 33

الإسكندرية: الصغرى 23 والعظمى 31

مطروح: الصغرى 22 والعظمى 3

سيوة: الصغرى 24 والعظمى 39

كاترين الصغرى 17 والعظمى 35

بورسعيد الصغرى 24 العظمى 31

الزقازيق: الصغرى 24 والعظمى 33

الإسماعيلية الصغرى 23 والعظمى 34

السويس: الصغرى 22 والعظمى 34

شرم الشيخ الصغرى 29 والعظمى 39

الغردقة الصغرى 28 والعظمى 39

الفيوم: الصغرى 23 والعظمى 35

بني سويف الصغرى 23 والعظمى 36

المنيا: الصغرى 23 والعظمى 37

أسيوط الصغرى 24 والعظمى 33

سوهاج الصغرى 25 والعظمى 40

الأقصر الصغرى 27 والعظمى 43

أسوان: الصغرى 29 والعظمى 44