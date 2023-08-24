حالة الطقس بمحافظة أسيوط .. حار جدًا والعظمى 42 درجة

حالة الطقس في محافظة أسيوط توضح أن الحالة الجوية تكون صافية غالبًا، ولا يتواجد هناك غيوم تُعيق الرؤية. فيما تتراوح درجة الحرارة العظمى في المحافظة حوالي 42 درجة مئوية، مما يجعل الجو حارًا للغاية خلال هذا الوقت.

تكون الرياح في معظم الأحيان شمالية غربية، وتكون سرعتها معتدلة، حيث تتراوح بين 15 إلى 30 كم في الساعة. على الرغم من هذه المعدلات المقبولة، إلا أن جودة الهواء في المحافظة غير صحية. يُنصح الأفراد باتخاذ احتياطات صحية وتجنب التعرض للهواء في الخارج لفترات طويلة.

تشير المعطيات إلى أن مؤشر الأشعة فوق البنفسجية في المحافظة يصل إلى 4 معتدل، مما يشير إلى أن الأشعة فوق البنفسجية ليست بشكل كبير تأثيرها على البشر. ومع ذلك، فإن هبوب الرياح يصل إلى 46 كم في الساعة، مما يشير إلى أن هبوب الرياح يكون قويًا في بعض الأحيان.

قياسات الرطوبة في المحافظة تتراوح بين 12٪ إلى 34٪، مما يعني أن الجو يكون جافًا وغير رطب. وتسجل درجة التكثف للرطوبة حوالي 7 درجات مئوية، مما يعطي فكرة عن قلة الرطوبة في المنطقة.

من ناحية أخرى، يظهر أن الغطاء السحابي في المحافظة يكون 0٪، مما يعني عدم وجود أي غيوم في سماء المحافظة. وتتراوح مدى الرؤية حوالي 14 كم، مما يعني أن الرؤية تكون جيدة وأنه لا يوجد عوائق تذكر.

أما بالنسبة لأقصى ارتفاع للسحاب في المحافظة، فيبلغ حوالي 9100 متر. وهذا يدل على أن السحب القائمة في هذه المنطقة هي سحب منخفضة وليست سحب عالية أو متوسطة.

من المهم أن يكون الأفراد على استعداد لهذه الحالة الجوية واتخاذ التدابير اللازمة للحماية من الحرارة الشديدة والتأثيرات السلبية لجودة الهواء غير الصحية.