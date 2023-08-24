وظائف بمدرسة اﺑﺪأ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ بـ 3 محافظات.. اعرف الشروط

وظائف خالية للمعلمين.. كشفت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن فتح باب التقدم للمعلمين والإداريين، للانضمام لفريق عمل مدارس "ابدأ الوطنية للعلوم التقنية" بنظام التكنولوجيا التطبيقية، خلال الفترة من 23/8/2023 حتى 2/9/2023، من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني http://tawzef.emis.gov.eg/ .

وذلك للتقديم على أكثر من 30 وظيفية مختلفة.

30 وظيفية مختلفة

مديرين

مسئولين تقييم

شئون طلاب

أخصائين اجتماعين ونفسين

معلمين في تخصصات مختلفة.

شروط الالتحاق

أن يكون التقدم لوظائف معلمي المواد الثقافية من معلمي التعليم العام والفنى

أما الوظائف المتخصصة الفنية تتاح لمعلمي التعليم الفني فقط.

ومن الممكن الالتحاق بفريق عمل مدرسة "ابدأ الوطنية للعلوم التقنية" ببدر والمتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي للعـاملين بالمدارس الحكومية والحكومية لغات والإدارات والمديريات التعليمية بمحافظات القاهرة، الجيزة، القليوبية، الشرقية.

ويتم التقدم للالتحاق بفريق عمل مدرسة "ابدأ الوطنية للعلوم التقنية" بدمياط، والمتخصصة بمجال اللوجستيات، للعـاملين بالمدارس الحكومية والحكومية لغات والإدارات والمديريات التعليمية بمحافظات دمياط، بورسعيد، الدقهلية.

شروط القبول والتقدم للالتحاق بفريق عمل المدارس الوطنية للعلوم التقنية

شروط القبول والتقدم للالتحاق بفريق عمل المدارس الوطنية للعلوم التقنية برجاء زيارة الرابط التالي الخاص بالموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني http://tawzef.emis.gov.eg/.

تحرص المدارس الوطنية للعلوم التقنية بنظام التكنولوجيا التطبيقية، على توفير بـيـئـة تـعـليـمية منضبطة تُطبق أعلى معايير الجودة العالمية ، كى تُـواكب التطور التكنولوجي.

كما تـوفر تـدريـبـات دوريـة باستمرار لـتـأهيل ورفـع كـفـاءة الـمعلمين والمدربين والإداريين لضمان مواكبة معايير الاعتماد الدولي، اضافة الى الحصول على العديد من الحوافز المادية المرتبطة بجودة الأداء، والتمـثـيل الـرسـمـي للـمـدارس في المؤتمرات والمعارض.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة البدء في تطوير التعليم الفني والتقني لتحقيق التنمية الاقتصادية والوصول لرؤية مصر 2030.

ويعمل محور التدريب والبحث والتطوير - أحد محاور عمل مبادرة "ابدأ" الأساسية – كمظلة وطنية لتطوير التعليم الفني والتدريب المهني بمختلف جهات ولايته، وتحسين الصورة الذهنية وتغيير النظرة النمطية تجاه التعليم الفني والتقني، وذلك من خلال تطوير مؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني التابعة للدولة طبقاً للمعايير الدولية؛ لتحقيق استدامة وجودة التعليم الفني والتدريب المهني بمصر