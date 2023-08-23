آلية التقديم على وظائف وزارة الحج والعمرة

دعت وزارة الحج والعمرة المواطنين والمواطنات السعوديين الحاملين للمؤهلات العليا، للتقديم على 15 وظيفة إدارية شاغرة المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام، اليوم الأربعاء الموافق 7 صفر 1445هـ/ 23 أغسطس 2023م، عبر منظومة التوظيف "جدارات" على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

رابط التقديم على وظائف وزارة الحج والعمره

وأوضحت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني أنها ستغلق باب التقديم على وظائفها يوم الأحد الموافق 11 صفر 1445هـ/ 27 أغسطس 2023م، ولكل من يرغب في الالتحاق بالتوظيف عليه التسجيل عبر منظومة التوظيف الموحدة (جدارات) على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية .. jadarat.sa

5 خطوات للتقديم على وظائف وزارة الحج والعمرة

1. الدخول على نظام التوظيف جدارات على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والتأكد من صحة البيانات وفي حالة وجود أي اختلاف يتم تقديم اعتراض ليتسنى دراسته من قبل المختصين في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وفي حال صحة البيانات يتم الضغط على أيقونة التقديم على الإعلانات الوظيفية.

2. تحديد الرغبة في الدخول للإعلان من خلال التأشير في المريع المخصص لذلك في الطلب.

3. يتم تحديد الرغبات المكانية حسب ترتيب أولويتها لدى (المتقدم /ه) من خلال الاختيار من بين الوظائف المعلنة حسب مقراتها ومن ثم حفظ الطلب.

4. على كل (متقدم/ه) اختيار طباعة ملخص الطلب من خلال أيقونة طباعة ملخص الطلب والاحتفاظ به حيث لن تقبل أي مراجعة أو استفسار أو تظلم دون إرفاق ملخص الطلب الذي يجب أن يكون تاريخ طباعته يسبق تاريخ نهاية فترة التقديم المحددة (الجنسين).

وظائف وزارة الحج والعمرة