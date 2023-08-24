نجوم بطولة العالم لكرة السلة.. تعرف عليهم

تنطلق صباح الجمعة بتوقيت القاهرة بطولة العالم لكرة السلة والتي تستضيفها الفلبين واندونيسيا واليابان بتنظيم مشترك و بمشاركة ٣٢ منتخبا من بينهم منتخب مصر ممثلا عن القارة الافريقية والذي يعود للمشاركة في بطولات كأس العالم للمرة الاولى منذ عام ٢٠١٥ .

و بالقطع فإن العرس العالمي به العديد من النجوم الذين يترقب العالم كله تواجدهم ومشاهدتهم في هذا الصراع الرياضي من اجل الظفر باللقب العالمي . ومن اجل متابعة مميزة للبطولة سنقوم بإلقاء الضوء على أبرز نجوم بطولة كأس العالم لكرة السلة سنقدم ثلاث حلقات حول افضل ٣٠ نجما من المتوقع بروزهم في البطولة.

في الجزء الأول قدمنا النجوم من الترتيب ٣٠ الى الترتيب ٢١ …. وفي هذا الجزء نقدم النجوم من الترتيب ٢٠ الى الترتيب ١١ .

٢٠ - ويلي هيرنان جوميز ( أسبانيا )

تاريخ الميلاد : ٢٧ مايو ١٩٩٤

الطول: ٢٠٩ سم

النادي: برشلونة ( أسبانيا )

على خطى الأخوين جازول وانجازاتهم مع منتخب أسبانيا يسير الاخوين جوميز على نفس الخطى ونفس المنوال .ويلي هيرنان جوميز الذي أحرز لقب افضل لاعب في بطولة الأمم الأوربية لكرة السلة عام عام ٢٠٢٢ سيكون في حاجة لتحقيق نفس الانجاز مع المنتخب الأسباني في مونديال ٢٠٢٣ وايضا الحفاظ على سجله الشخصي بتحقيق ميدالية في كل بطولة كبرى شارك فيها مع المنتخب وهو تحدي ليس بالسهل .

١٩ - نيكولا فوسيفيتش( مونتينجرو )

تاريخ الميلاد: ٢٤ أكتوبر ١٩٩٠ .

الطول : ٢١٣ سم

النادي : شيكاغو بولز ( الولايات المتحدة الأمريكية )

نيكولا فوسيفيتش يبدو قائدا نموذجيا لمنتخب مونتينجرو ولما لا وهو لاعب صاحب إمكانيات كبيرة حصل من خلالها على القاب فردية كثيرة لكن اهمها اختياره ضمن فريق كل النجوم بالدوري الأمريكي للمحترفين عامي ٢٠١٩ و ٢٠٢١ .

ويبدو ان منتخب مونتينجرو سيكون احد اهم فرق البطولة من خلال تواجد الثنائي نيكولا فوسيفيتش و الى جانبه بويان دابليجيفيتش.

١٨ - يوناس فالينسيوناس( ليتوانيا )

تاريخ الميلاد : ٦ مايو ١٩٩٢ .

الطول : ٢١١ سم

النادي : نيو اورليانز ( الولايات المتحدة الأمريكية )

النجم الليتواني الكبير كان هو الاعب الوحيد الذي حقق الدابل - الدابل في كل مبارياته في اخر نسختين لكأس الامم الأوربية. احد اهم نجوم منتخب ليتوانيا ومرشح ليكون احد افضل نجوم البطولة بموهبته الكبيرة سواء اسفل السلة او خارج منطقة السلة.

١٧ - ار جي باريت ( كندا )

تاريخ الميلاد : ١٤ يونيو ٢٠٠٠

الطول: ١٩٥ سم

النادي : نيويورك نيكس ( الولايات المتحدة الأمريكية )

في بطول العالم للشباب تحت ١٩ سنة عام ٢٠١٧ ظهر مع منتخب كندا لاعب رائع نجح خلال البطولة في تحقيق معدل ٢١.٦ نقطة لكل مباراة و ٨.٣ استحواذ فس كل مباراة ليتوج في النهاية بلقب افضل لاعب في البطولة هذا الاعب هو أر جي باريت الذي يحتاج المنتخب الكندي منه أن يظهر نفس القدرات ولكن هذه المرة على مستوى الكبار .

١٦ - إيفان فورنييه( فرنسا )

تاريخ الميلاد : ٢٩ أكتوبر ١٩٩٢

الطول : ١٩٩ سم

النادي : نيويورك نيكس ( الولايات المتحدة الأمريكية )

متعطشا للتتويج باللقب العالمي يأتي أيفان فورتييه مع كتيبة رائعة من النجوم مع المنتخب الفرنسي راغبا في تقديم عروضا مماثلة لما قدمه في النسخة إباحية من كأس العالم لكرة السلة عندما كان معدل تسجيله ١٨.٩ نقطة في المباراة الواحدة .

١٥ - تورنيك شينجيليا( جورجيا )

تاريخ الميلاد: ٥ أكتوبر ١٩٩١

الطول: ٢٠٧ سم

النادي : بولونيا ( أيطاليا )

بعد الإصابة اللعينة التي فاجأته قبل نهائيات بطولة اوربا لكرة السلة التي أقيمت في جورجيا وحرمته من المشاركة على أرضه وبين جمهوره يعود تورنيك شينجيليا ليقود منتخب جورجيا في بطولة أكبر وهي نهائيات كأس العالم لكرة السلة التي يشارك فيها للمرة الاولى .

١٤ - فرانز فاجنر ( ألمانيا )

تاريخ الميلاد: ٢٧ أغسطس ٢٠٠١

الطول: ٢٠٨ سم

النادي : أورلاندو ماجيك( الولايات المتحدة الأمريكية )

لعب فرانز فاجنر دورا كبيرا وأساسيا في تحقيق منتخب ألمانيا المركز الثالث والميدالية البرونزية في بطولة كأس الأمم الأوربية لكرة السلة عام ٢٠٢٢ .

معدل تسجيل فرانز فاجنر في المباراة الواحدة خلال البطولة الأوربية كان ١٥.٢ نقطة في كل مباراة وهو ما وضعه ضمن افضل هدافي البطولة و يرشحه للعب دور اكبر مع المنتخب الألماني.



١٣ - رودي جوبرت ( ألمانيا )

تاريخ الميلاد : ٢٦ يونيو ١٩٩٢

الطول : ٢١٥ سم

النادي : مينيسوتا تمبروولفز ( الولايات المتحدة الأمريكية )

كان رودي جوبرت احد اهم لاعبي منتخب ألمانيا الذي أحرز المركز الثالث في اخر نسختين لكأس العالم وللصدفة كان يلاقي منتخب فرنسا دوما في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث .

نظرا لطوله الفارع فكان اهم مميزاته هي الدفاع عن سلة فريقه وايضا الهجوم من منطقة تحت السلة لكن في الفترة الأخيرة لاحظ الكثير من المراقبين تحسنه الكبير وتطوره في مهارة التصويب من منطقة الثلاث نقاط .

١٢ - سيموني فونتشياو( أيطاليا )

تاريخ الميلاد : ٩ ديسمبر ١٩٩٥

الطول : ٢٠٣ سم

النادي : يوتاجاز ( الولايات المتحدة الأمريكية )

كان سيموني فونتشياو احد أبرز هدافي بطولة الأمم الأوربية الأخيرة لكرة السلة و كان ضمن افصل ١٠ هدافين للبطولة ونفس الامر تكرر في منافسات السلة في الالعاب الاوليمبية بطوكيو ٢٠٢١ .

وبالاضافة الى فنياته الكبيرة التي تضعه في مصاف نجوم منتخب ايطاليا الكبار الا انه يمتلك ايضا روحا قتالية غير مسبوقة في الملعب .

١١ - براندون انجرام( الولايات المتحدة الأمريكية )

تاريخ الميلاد : ٢ سبتمبر ١٩٩٧

الطول : ٢٠٣ سم

النادي : نيو اورليانز ( الولايات المتحدة الأمريكية )

في الثواني الأخيرة من الهجمة وعندما يتصور المنافسون انهم اغلقوا كل الثغرات ليحولوا بين منتخب الولايات المتحدة الامريكية والتسجيل في سلتهم الا ان المفاجأة تأتي بأن منتخب الولايات المتحدة يمتلك لاعبا مثل براندون انجرام القادر على التصويب والتسجيل من لاشىء .

معدلات براندون انجرام في المباراة الواحدة هي ٢٠ نقطة و٥ استحواذ و ٥ تمريرات مساعدة تضعه ضمن المرشحين ليكونوا من نجوم البطولة.



