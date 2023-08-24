عبده يحيى: تلقيت عروضا جيدة والقرار بيد إدارة غزل المحلة

عبده يحيى: تلقيت عروضا جيدة والقرار بيد إدارة غزل المحلة
تحدث عبده يحيى، نجم فريق غزل المحلة الأول لكرة القدم، عن العروض التي وصلت له خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وقال يحيى في تصريحات تلفزيونية ببرنامج "الريمونتادا" المذاع عبر فضائية المحور: " وصلتني عدة عروض منذ انتهاء إعارتي مع المصري البورسعيدي وعودتي لغزل المحلة ".
وتابع: " مازال متبقي في عقدي مع غزل المحلة موسمان، ولا أستطيع الضغط على النادي من أجل الرحيل ".
وواصل: " أثق في مجلس إدارة غزل المحلة بأنه سيتخذ القرار الصحيح، سواء برحيلي عن الفريق أو استمراري ".
وأتم: " النادي تحدث معي بشأن تعديل تعاقدي، وأعلم بأن هناك لاعبين يحصلون على راتب أكبر من الذي أحصل عليه، ولكن هذا لا يعنيني، فهذا رزقهم ".
عبده يحيى: كنت قريبا من الانتقال للزمالك
كشف عبده يحيى، نجم فريق غزل المحلة الأول لكرة القدم، عن كواليس اقترابه من الانتقال إلى نادي الزمالك خلال الفترة الماضية.
وقال يحيى في تصريحات تلفزيونية ببرنامج "الريمونتادا" المذاع عبر قناة المحور: " في تلك الفترة كنت أستعد لحفل زفافي، وعقدت جلسة مع المستشار مرتضى منصور، رئيس النادي السابق، وكانت الأمور قريبة من الحسم لولا عدم موافقة نادي غزل المحلة".
وتابع: " احترمت قرار النادي برفض عرض الزمالك، وانتظرت لحين وصول عرض أفضل ".
وأتم: " أبديت رغبتي بالانضمام للزمالك عندما جلست مع مسؤولي النادي الأبيض، فهو حلم لأي لاعب مصري الانضمام لأحد قطبي القمة، الأهلي والزمالك ".