عبده يحيى: تلقيت عروضا جيدة والقرار بيد إدارة غزل المحلة

تحدث عبده يحيى، نجم فريق غزل المحلة الأول لكرة القدم، عن العروض التي وصلت له خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال يحيى في تصريحات تلفزيونية ببرنامج "الريمونتادا" المذاع عبر فضائية المحور: " وصلتني عدة عروض منذ انتهاء إعارتي مع المصري البورسعيدي وعودتي لغزل المحلة ".

وتابع: " مازال متبقي في عقدي مع غزل المحلة موسمان، ولا أستطيع الضغط على النادي من أجل الرحيل ".

وواصل: " أثق في مجلس إدارة غزل المحلة بأنه سيتخذ القرار الصحيح، سواء برحيلي عن الفريق أو استمراري ".

وأتم: " النادي تحدث معي بشأن تعديل تعاقدي، وأعلم بأن هناك لاعبين يحصلون على راتب أكبر من الذي أحصل عليه، ولكن هذا لا يعنيني، فهذا رزقهم ".

عبده يحيى: كنت قريبا من الانتقال للزمالك

كشف عبده يحيى، نجم فريق غزل المحلة الأول لكرة القدم، عن كواليس اقترابه من الانتقال إلى نادي الزمالك خلال الفترة الماضية.

وقال يحيى في تصريحات تلفزيونية ببرنامج "الريمونتادا" المذاع عبر قناة المحور: " في تلك الفترة كنت أستعد لحفل زفافي، وعقدت جلسة مع المستشار مرتضى منصور، رئيس النادي السابق، وكانت الأمور قريبة من الحسم لولا عدم موافقة نادي غزل المحلة".

وتابع: " احترمت قرار النادي برفض عرض الزمالك، وانتظرت لحين وصول عرض أفضل ".

وأتم: " أبديت رغبتي بالانضمام للزمالك عندما جلست مع مسؤولي النادي الأبيض، فهو حلم لأي لاعب مصري الانضمام لأحد قطبي القمة، الأهلي والزمالك ".