المسرح الشبابي بشرم الشيخ يفتح سن المشاركة بمسابقة البحث العلمي لـ45 عاما

قررت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة الفنان مازن الغرباوي، فتح سن المشاركة في مسابقة البحث العلمي المعروفة باسم "مسابقة الدكتور أبو الحسن سلام" إلى سن 45 عاما.

وذلك لإتاحة فرصة لمشاركة أكبر عدد من الباحثين، والنسخة الثالثة من المسابقة تنظم ضمن فعاليات الدورة الثامنة من المهرجان وسيكون "المسرح الموسيقي " هو التيمة المهرجان الرئيسية هذا العام.

إن الهدف من تلك المسابقة هو الارتقاء بالبحث العلمي في المسرح ومنح الفرصة للباحثين الشباب وفتح فضاءات جديدة أمام أفكارهم واكتشاف الأصوات الجديدة في البحث والدراسات المسرحية من الشباب، كما أن المسابقة ستساهم في إثراء المحتوى العلمي للمسرح العربي.

وقالت إنجي البستاوي- مديرة المهرجان، ان الشروط والضوابط العامة للمشاركة في النسخة الثالثة من مسابقة أبو الحسن سلام للبحث العلمي، حيث تتضمن أن تقدم البحوث باللغة العربية، وألا يكون البحث قد فاز بجائزة مشابهة.

بالإضافة لجدية الموضوع المطروح وأصالته المعرفية وجدية النظرية في مقاربة الظواهر النقدية المسرحية.

ومنها مراعاة شرط الابتكار والإبداع في تناول الموضوع والبحث في سبل مهمة لقراءة المنجز، والتحديد الواضح للمنهج المستخدم في دراسة الإشكالية، وضرورة العناية بالتوفيق السليم والتام لقائمة مصادر البحث ومراجعة ذلك على كتابة كل مصدر بلغته الأصلية وباللغة العربية.

وأكدت أن آخر موعد لتلقي الترشيحات والأطروحات هو يوم الأحد الموافق ١٠ سبتمبر ٢٠٢٣م، وآخر موعد لقبول الأبحاث المشاركة ١٠ سبتمبر ٢٠٢٣م، وسيتم التسجيل على الرابط التالي الذي يجمع كل الشروط والضوابط:

https://forms.gle/Jwf4NjA2HNrCtTt39