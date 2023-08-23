لحظة سقوط الطائرة الخاصة وتحطمها شمال موسكو (شاهد)

لقي 10 أشخاص مصرعهم إثر تحطم طائرة خاصة شمال العاصمة الروسية موسكو وكان يوجد على متنها قائد مجموعة فاجنر يفجيني بريجوجين.

ووثق مقطع فيديو عرضته فضائية "العربية"، اليوم الأربعاء، لحظة سقوط الطائرة الخاصة وتحطمها شمال موسكو.

ويظهر في الفيديو لحظة تحليق الطائرة في الجو وسقوطها بعد ذلك.

أكدت "هيئة الطيران الروسية"، وجود مؤسس مجموعة "فاجنر" يفجيني بريجوجين، والرجل الثاني في المجموعة دميتري أوتكين، على متن الطائرة التي تحطمت في مقاطعة تفير شمال العاصمة الروسية موسكو، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، مساء اليوم الأربعاء.

ونشرت الهيئة قائمة بأسماء ركاب الطائرة الخاصة: "بريجوجين يفجيني، بروبوستين سيرجي، ماكاريان يفغيني، توتمين ألكسندر، تشيكالوف فاليري، أوتكين دميتري، ماتوسيف نيكولاي".

وأعضاء الطاقم: "ليفشين أليكسي القائد، كريموف رستم مساعد الطيار، راسبوبوفا كريستينا مضيفة طيران".

وبحسب هيئة الطيران، لقي بريجوجين ومرافقوه مصرعهم بعد تحطم الطائرة التي أقلعت على أساس الترخيص الصادر لها باستخدام المجال الجوي حسب الإجراءات المتبعة.

هيئة الطيران المدني الروسية:

وتحطمت طائرة خاصة اليوم الأربعاء في مقاطعة تفير الروسية كان على متنها 10 ركاب، وأشارت هيئة الطيران المدني الروسية إلى أنها عثرت في قائمة أسماء الركاب على اسم مؤسس شركة "فاجنر" يفجيني بريجوجين.

وذكرت وزارة حالات الطوارئ أن "طائرة خاصة من طراز "إمبراير ليغاسي" على متنها عشرة أشخاص تحطمت في مقاطعة تفير".

وشددت الإدارة على أنه "كان هناك عشرة أشخاص على متن الطائرة، من بينهم ثلاثة من أفراد الطاقم، وبحسب المعلومات الأولية، قتل جميع من كانوا على متنها".

وأكد رئيس حركة "نحن مع روسيا" فلاديمير روغوف، مصرع مؤسس مجموعة "فاجنر" يفجيني بريجوجين والرجل الثاني في المجموعة، دميتري أوتكين.

وفتحت الوكالة الفيدرالية الروسية للنقل الجوي تحقيقًا بالحادث، ولجنة التحقيقات الروسية تحقيقًا جنائيًا في حادث تحطم الطائرة شمال موسكو.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت فى 13 يوليو الماضى أن مجموعة فاجنر سلمت آلاف الأطنان من الأسلحة والذخيرة للجيش الروسي، في الوقت الذي تتحرك فيه موسكو لوضع قوة المرتزقة المتمردة تحت سيطرتها، وقالت الوزارة إنها تلقت أكثر من 2000 قطعة من المعدات، بما في ذلك مئات الدبابات وأكثر من 2500 طن من الذخيرة.

وفى 7 يوليو الماضى نفى المتحدث الصحفى باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميترى بيسكوف أن تكون لدى الكرملين معلومات حول ما إذا كان زعيم "فاجنر" يفجينى بريجوجين موجودًا في روسيا.

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