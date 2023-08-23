أول تعليق لمجلس الأمن القومي الأمريكي على مقتل قائد فاجنر

أكد متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، اليوم الأربعاء، أن قائد فاجنر، يفجيني بريجوجين كان بالفعل على متن الطائرة التي سقطت شمال موسكو، ولا ينبغي أن يكون ذلك مفاجأة.

وقال أدريان واتسون، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، “لقد رأينا التقارير.. إذا تم تأكيده، فلا ينبغي لأحد أن يفاجأ.. أدت الحرب الكارثية في أوكرانيا إلى زحف جيش خاص على موسكو.

جو بايدن اطّلع على حادث تحطم الطائرة:

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن اطّلع على حادث تحطم الطائرة شمال موسكو والتي كان من ضمن ركابها قائد مجموعة فاجنر يفجيني بريجوجين.

وتحطمت الطائرة الخاصة من طراز “إمبراير” في مقاطعة تفير، وتوفي جميع من كان على متنها.

وأفادت وكالة الأنباء الروسية “تاس”، اليوم الأربعاء، نقلًا عن أجهزة الطوارئ أنه تم العثور على 8 جثث في موقع سقوط الطائرة الخاصة.

وأكدت وكالة تاس الروسية مصرع 10 أشخاص إثر تحطم طائرة خاصة شمال العاصمة الروسية موسكو.