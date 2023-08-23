النصب يعتلي عرش المواقع الإلكترونية وخبير أمني يكشف طرق المواجهة

أصبح الإنترنت بيئة خصبة لعمليات النصب والسرقة الإلكترونية سواء أكان عن طريق منصات السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي، أو التطبيقات، أو مواقع مخصصة للنصب والاستيلاء على أموال الأشخاص المنساقين وراء الكسب السريع من دون أي جهد أو تعب.



كشف اللواء محمود الرشيدي، الخبير الأمني، في حوار خاص مع بوابة الوفد الإلكترونية بأن عصابات النصب على الآخرين عبر الإنترنت يعرفون جيدًا الطرق التي يستدرجون بها ضحاياهم فدائمًا ما يقع الضحايا في شباك الكسب السريع من دون أي جهد، أو تعب فبعد أن يستدرجوهم ويذوقوا لذة الكسب السريع حتى يقعوا في شباك النصب الإلكتروني.



وأشار اللواء محمود الرشيدي بأن خط الدفاع الأول والأخير لمواجهة جرائم الإنترنت سواء أكانت سرقات ونصب واحتيال هو التوعية التكنولوجية حول الاستخدام الآمن والرشيد لشبكة الإنترنت والسوشيال ميديا.

النصب والأرباح غير المعقولة:

وأضاف الخبير الأمني بأنه يجب العلم بأن كل ما يبث عبر هذه المواقع ليس له مصداقية ولابد عندما نتعامل مع أي موقع يكون له مرجعية رسمية ولابد أن نحكم العقل والمنطق فمن اليوم يعطي أرباحًا بهذا الحجم مهما كانت تجارته وأرباحه الناس متعلمتش من قصص النصابين والذي يطلق عليهم المستريح ليظهر لهم مستريح الإنترنت.