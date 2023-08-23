أنباء عن لحاق نيمار بمباراة الكلاسيكو السعودي بين الهلال والاتحاد

ترددت أنباء خلال الساعات الماضية عن إمكانية لحاق النجم البرازيلي الدولي نيمار بمباراة كلاسيكو الكرة السعودية والتي ستجمع بين الهلال والاتحاد في الدوري السعودي للمحترفين.

ويعاني نيمار من إصابة تمنعه من المشاركة في مباريات الهلال في الفترة الحالية، حيث تأكد غيابه عن أول 4 جولات بالدوري، إلا أن المصادر تؤكد احتمالية تواجده في الجولة الخامسة أمام الاتحاد.

ومن المقرر أن يلتقي الهلال مع الاتحاد في مباراة الكلاسيكو السعودي المرتقبة والتي ستجمع بين الفريقين لحساب الجولة الخامسة من دوري روشن وذلك يوم الجمعة أول سبتمبر المقبل.

ويستعد فريق الهلال لمواجهة الرائد على ملعب استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في التاسعة مساءً غدٍ الخميس لحساب الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

العويس يقترب من الانضمام إلى الاتحاد

أصبح نادي الاتحاد السعودي على بعد خطوات قليلة من التعاقد مع النجم الدولي محمد العويس حارس مرمى فريق الهلال وذلك ضمن خطة النمور لدعم صفوفهم خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وأكدت التقارير السعودية اليوم أن الهلال استبعد الحارس محمد العويس للمباراة الثانية على التوالي من قائمة الفريق، حيث خرج من قائمة مواجهة الفيحاء وسيكون خارج القائمة لمواجهة الرائد المقررة غدًا.

وتخوض إدارة الاتحاد مفاوضات منذ فترة مع الحارس محمد العويس للحصول على خدماته خلال الميركاتو الصيفي الجاري، وذلك ليكون عوضًا عن الحارس مارسيلو جروهي الذي يقترب من الرحيل.