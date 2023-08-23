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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الخارجية الأمريكية تعلق على مقتل قائد فاجنر الروسية

الخارجية الأمريكية
الخارجية الأمريكية

 أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، أنها اطلعت على تقارير بشأن تحطم طائرة روسية يُعتقد أنها كانت تُقل رئيس مجموعة فاجنر الروسية الخاصة يفجيني بريجوجين.

 ومن جانبه، قال البيت الأبيض إن موت بريجوجين قائد فاجنر لن يفاجئ أحدًا.

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معسكر سري لـ فاغنر الروسية قرب حدود أوكرانيا (صور)

 حادث تحطم الطائرة شمال موسكو:

 وأعلن البيت الأبيض أن الرئيس بايدن على علم بحادث تحطم الطائرة شمال موسكو.

 وأعلنت مجموعة فاجنر عن مقتل يفجيني بريغوجن ومساعده ديمتري أوتكين في تحطم طائرة شمال موسكو.

 وأفادت وكالة تاس الروسية بمقتل 10 أشخاص إثر تحطم طائرة خاصة شمال العاصمة الروسية موسكو.

 وقال الطيران المدني الروسي في بيان أن بريجوجين كان على قائمة ركاب الطائرة الخاصة التي تحطمت وقتل فيها 10 أشخاص.

 وتحطمت الطائرة الخاصة من طراز “إمبراير” في مقاطعة تفير، وقُتل جميع من كان على متنها.

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أنباء عن مقتل قائد فاغنر إثر سقوط طائرته شمال موسكو

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