مجموعة فاجنر الروسية تكشف حقيقة مصرع قائدها "بريجوجين"

كشفت مجموعة فاجنر الروسية الخاصة، عن وجود قائد مجموعة المرتزقة الروسية يفجيني بريجوجين على متن طائرة أخرى تُحلق فوق العاصمة وفي طريقها نحو المطار، حسبما أفادت وسائل إعلام تابعة للمجموعة، مساء اليوم الأربعاء.

ونفت مجموعة فاجنر الروسية أنباء مقتل قائد المجموعة بريجوجن على متن الطائرة المحطمة والتي كانت في طريقها إلى موسكو.

اغتيال قائد المجموعة يفجيني بريجوجين:

وأفادت وسائل إعلام تابعة لمجموعة فاجنر الروسية، منذ قليل، بأنه تم قطع رأس مجموعة فاجنر باغتيال قائد المجموعة يفجيني بريجوجين.

من جانبها، أكدت هيئة الطيران المدني الروسية، أن قائد مجموعة فاجنر، يفجيني بريجوجين، ضمن قائمة ركاب الطائرة المنكوبة.

ومُنذ قليل، أفادت وسائل إعلام روسية، بأن قائد مجموعة فاجنر الخاصة يفجيني بريجوجين كان على متن الطائرة التي تحطمت شمال العاصمة الروسية موسكو.

وأفادت وكالة تاس الروسية بمقتل 10 أشخاص إثر تحطم طائرة خاصة شمال العاصمة الروسية موسكو.