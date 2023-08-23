وكيل تعليم كفر الشيخ يشهد حفل ختام الأنشطة لمدارس إدارة غرب

شهد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفرالشيخ، حفل ختام الأنشطة لمدارس إدارة غرب كفر الشيخ بالقاعة الفرعونية، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالاهتمام بالأنشطة الطلابية، واكتشاف الموهوبين وتشجيعهم.

جاء ذلك بحضور نجوى حمدي مدير الادارة، والنائب ياسر منير عضو مجلس النواب،والدكتور أحمد عبيد، وكيل الادارة، مدير إدارة التربية الخاصة، ورشدي عبد العزيز، مدير إدارة التعليم الابتدائي، ونبيل مسعد، موجه عام التربية الفنية، وهاني حمدان، مدير غرفة العمليات بالمديرية، والدكتورة ايمان ابو القاسم، موجه عام التربية النفسية، وعفاف النجار، رئيس قسم الخدمات التربوية بالادارة، وموجهي الإدارة ومديري المدارس.



وتضمن برنامج الاحتفالية السلام الجمهوري، وتلاوة آيات من القرآن الكريم، وفقرات استعراضية بعنوان مسرحية بعنوان الأميرة المسحور اعداد توجية التربية المسرحية بالإدارة، وفاصل موسيقى اعداد توجية التربية الموسيقية، واستعراض عرض الشمندورة، وعرض مسرحية هنا والكتاب.

وقال محمد عبد الله، إن اليوم حصاد لعمل وجهد طوال العام، مؤكدا على دور الأنشطة الطلابية فى دعم العملية التعليمية وربط المجتمع المدرسى بتطورات الحياة ومتطلبات العصر، وأهميتها في تكوين شخصية الطالب وتأثيرها على سلوكه واتجاهاته، مشيداً بالعروض المتنوعة.