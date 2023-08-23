الكيانات الوهمية (فخ) الناجون من الثانوية

كعادة كل عام، وفور إعلان نتيجة الثانوية العامة وبدء ماراثون التنسيق ينطلق أصحاب الكيانات الوهمية مترقبين المرحلة الثالثة من التنسيق ليعلنوا عن فرص تعليمية.

وتستغل هذه الكيانات رغبة غير الموفقين فى دخول كليات القمة لتجذبهم إليها بعبارات رنانة، وهى أن الشهادة معترف بها من الدولة وبالطبع تستنزفهم ماديًا، متجاهلة مستقبل هؤلاء الشباب عن طريق منحهم شهادات غير معتمدة من وزارة التعليم العالى والبحث العلمى.

منذ أيام بدأت حملات رقابية لإغلاق تلك الكيانات واسفرت عن اغلاق جامعة «قاردن سيتى» ومقرها مدينة نصر، إذ كانت تروج لتعليم الطب البشرى والأسنان للطلاب القادمين من السودان. الأمر نفسه تكرر العام الماضى بعد أن اكتشف عدد من الطلاب أن أكاديمية طيبة الدولية كيان وهمى وغير مرخص ففى العام الماضى تم إغلاق ما يقرب من 364 كيانًا وهميًا على مستوى الجمهورية.

وتعلن وزارة التعليم العالى كل عام عن ضرورة التأكد من الكيان الذى يرغب الطلاب فى الالتحاق به.

كما أنها تنشر أسماء الجامعات والمعاهد المرخصة، حيث أكدت أن من يلتحق بكيانات وهمية لن يكون أمامه سبيل الا إعادة التقديم بكليات أو معاهد خاصة وإعادة سنوات الدراسة من جديد.

وأكدت أن هناك 5 طرق للإبلاغ عن تلك الكيانات وهى عن طريق الإيميل [email protected] أو الرسائل الواردة على صفحات وزارة التعليم العالى بمنصات التواصل الاجتماعى أو التقدم المباشر إلى وزارة التعليم العالى بشكاوى عن الكيانات الوهمية أو الشكاوى والبلاغات الواردة بشكل مباشر إلى قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والتقارير الواردة من لجنة الرصد الإعلامى.

خبراء التعليم أكدوا أن استغلال أحلام الشباب، هى دافع قوى لعمليات النصب ولكن يبقى الطلاب وأولياء الأمور هم المسئولين عن التقديم بتلك الكيانات اعتمادًا على إعلانات غير حقيقية. والأزمة الأكثر خطورة هى وجود بعض التعنت من بعض النقابات لعدم قيد الخريجين كما حدث بكليات التعليم المفتوح ونقابة المحامين وما يحدث الآن من نقابة المهندسين هو نموذج للرفض رغم وجود معاهد هندسية معترف بها من وزارة التعليم العالى.. وعلى الدولة أن تنسق بين النقابات ووزارة التعليم العالى حتى لا يفقد الطلاب المصداقية لدى الجهات الحكومية.

من جانبه قال مصدر بإحدى النقابات إن النقابات لا تحكمها سوى قرارات جمعيتها العمومية، وتعمل على تنفيذ هذه القرارات، لحقها فى حماية المهنة، فى ظل تزايد أعداد الخريجين وعدم وجود فرص للعمل بالقطاع الحكومى والخاص.

أضاف المصدر الذى رفض ذكر اسمه أن ثمة حالة من الفوضى تحدث بسبب وجود كيانات تحمل الاسم نفسه وهى كيانات مرخصة وتدعى أنها معتمدة أو فى بعض الأحيان تقوم بعض الجامعات المرخصة باستحدث اقسام غير مصرح لها، وبالتالى تحدث أزمات للخريجين.