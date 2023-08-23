ضبط 85 ألف كتاب تعليمي غير مرخص من الجهات المعنية

ضبطت الداخلية قرابة 85 ألف كتاب تعليمي خارجي لمراحل تعليمية مختلفة من دون تفويض من الجهات المعنية داخل مكتبة بالجيزة، وتستمر وزارة الداخلية في مكافحة جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية.

تلقت الداخلية معلومات تفيد قيام مالك مطبعة - كائنة بدائرة مركز شرطة كرداسة بالجيزة، بطباعة العديد من الكتب التعليمية لمراحل تعليمية مختلفة من دون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية، أو تصريح من الجهات المعنية بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المطبعة المُشار إليها وضبط المدير المسئول، وبالتفتيش في حضوره عثر على (85000 كتاب تعليمي لمراحل تعليمية مختلفة) من دون تفويض، أو تصريح من الجهات المعنية، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع مالك المطبعة بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.