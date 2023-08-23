ميمي جمال تشيد بأحمد فهمي .. “كوميديان من الدرجة الأولى”

حلت الفنانة ميمي جمال ضيفة خلال مداخلة هاتفية في أحد البرامج الشهيرة، والذي كشفت خلاله العديد من الأسرار الفنية والشخصية، وتفاصيل دورها في مسلسل "سفاح الجيزة” المقرر عرضه غدًا الخميس عبر إحدى المنصات الإلكترونية.

وقالت ميمي جمال، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "تفاصيل"، الذي تقدمه الإعلامية نهال طايل، المذاع عبر فضائية "صدى البلد 2"، أن أحمد فهمي فنان موهوب ويقدم الدور بشكل جيد كما يجب أن يكون، حيث يجسد شخصية سفاح في العمل بكل براعة وسهولة، كما أنه كوميديان من الدرجة الأولى.



وتابعت ميمي جمال، "بعمل دور عمة أحمد فهمي في المسلسل وهو سفاح.. الناس هتشوف يا ترى الشخص ده بيعمل معاها إيه.. لأنها عشرة عمره".

ميمي جمال تكشف أعمالها الفنية القادمة

وأشارت ميمي جمال، إلى أنها تتعاون مع الفنان كريم عبد العزيز في مسلسل الحشاشين لأنه تحبه على المستوى الشخصي، كما تشارك في فيلم "أنا وابن خالتي"، مع الفنان بيومي فؤاد وصلاح عبد الله وإنتصار.

يذكر أن برنامج "تفاصيل"، من تقديم الإعلامية نهال طايل ويعرض على قناة صدى البلد 2، ويذاع البرنامج الأحد والإثنين والأربعاء من كل أسبوع من الساعة 8 مساء حتى الساعة 10 مساء، برنامج اجتماعي خدمي يتطرق للعديد من القضايا الاجتماعية التي تمس الحياة اليومية وتقدم حلولا للقضايا المطروحة، كما يساهم البرنامج في تقديم العديد من الخدمات للمشاهدين من إجراء عمليات عيون بالمجان لغير القادرين وزواج اليتيمات وإجراء عمليات القلب المفتوح والأطراف الصناعية.