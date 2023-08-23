حلت الفنانة الكبيرة ميمي جمال، ضيفة في أحد البرامج الشهيرة، والتي كشفت خلاله سبب غيابها عن الساحة الفنية خلال الفترة الأخيرة، موضحة أن وفاة زوجها الراحل حسن مصطفى سبب اختفاءها عن الفن لمدة 6 سنوات.

وقالت ميمي جمال، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "تفاصيل"، الذي تقدمه الإعلامية نهال طايل، المذاع عبر فضائية "صدى البلد 2"، "أنا الحمد لله كويسة وبخير ورجعت للتمثيل من سنيتن وعملت أكتر من عمل، بعد غياب لمدة 6 سنين بسبب وفاة زوجي حسن مصطفى، والحمد لله رجعت لمكانتي تاني".

وتابعت ميمي جمال، إلى أن الجمهور لا يزال يتذكرها ويتذكر أعمالها الفنية التي قدمتها سابقا، نافية شائعة إعتزالها الفن معقبة :"حزن زوجي بالنسبة لي شئ كبير وحاولت أرجع بس من جوايا كنت حزينة ومش قادرة ابقى موجودة وسط الناس وأتكلم.. كنت تعبانة نفسيا ومكنتش قادرة أشتغل ".

ميمي جمال تكشف أسرار غيابها عن الساحة الفنية

وأشارت ميمي جمال، إلى أنها تخطت حزنها على رحيل الفنان حسن مصطفى، بسب زواج ابنتيها واستقرارهما في حياتهما مما جعلها تفكر في العودة للتمثيل كونها تعشق الفن.

يذكر أن برنامج "تفاصيل"، من تقديم الإعلامية نهال طايل ويعرض على قناة صدى البلد 2، ويذاع البرنامج الأحد والإثنين والأربعاء من كل أسبوع من الساعة 8 مساء حتى الساعة 10 مساء، برنامج اجتماعي خدمي يتطرق للعديد من القضايا الاجتماعية التي تمس الحياة اليومية وتقدم حلولا للقضايا المطروحة، كما يساهم البرنامج في تقديم العديد من الخدمات للمشاهدين من إجراء عمليات عيون بالمجان لغير القادرين وزواج اليتيمات وإجراء عمليات القلب المفتوح والأطراف الصناعية.