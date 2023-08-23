صحة قنا تنظم قافلة طبية بقرية الدير الغربي

أعلن الدكتور راجي تاوضروس صالح مدير عام مديرية الشؤون الصحية بقنا، عن إطلاق القافلة الطبية بقرية الدير الغربي، التابع لإدارة قنا الصحية، وذلك غداً الخميس 24 أغسطس الجاري، وذلك في إطار خطة الدولة "حياة كريمة " لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين، وحرصاً من مديرية الشؤن الصحية بقنا علي ضرورة وصول الخدمة الطبية المتكاملة المجانية إلي جميع القري بمراكز محافظة قنا.

وأكد راجي، أن القافلة تشمل العديد من التخصصات الطبية المتنوعة والتحاليل الطبية وصرف الأدوية وعمل كافة الفحوصات الطبية اللازمة والتوعية الطبية والتي سوف تقدم بالمجان لجميع المواطنين .

وفى ذات السياق أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة قنا، عن حاجتها لشَغل وظيفة مدير الإدارة الصحية بجميع مراكز المحافظة، وذلك وفقا للشروط التالية :

_ أن يكون المتقدم للوظيفة من الدرجة الأولي بالمجموعة النوعية للطب البشري ومطابق لبطاقة الوصف الوظيفي.

_ أن يكون غير مُحال للمحكمة التأديبية.

_ على الراغبين سرعة إرسال الطلبات لمكتب السيد الدكتور وكيل الوزارة موضح به الآتي :

_صورة من بطاقة الرقم القومي.

_بيان حالة وظيفية مدون به ءاخر ثلاث تقارير الجزاءات.

_طلب باسم الدكتور وكيل الوزارة.

على أن يتم ارسال خطة عمل لمدة عام تُقيم بعد الثلاث أشهر الأولي من تولي المنصب عن طريق مدير إدارة الرعاية الرعاية الأساسية بالمديرية وذلك في موعد أقصاه ١٥ يوم من تاريخه.

وأعلن الدكتور راجي تاوضروس صالح مدير عام مديرية الشؤون الصحية بقنا، عن نجاح الفرق الطبية بمديرية الصحة في عقد ندوات توعية وتثقيف صحي للعاملين بالإدارة التعليمية بقنا وذلك ضمن المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة.

وأوضح الدكتور راجي، أن مديرية الصحة قد عقدت بروتوكول تعاون بين المديرة والإدارة التعليمية بقنا شملت التوعية حول أمراض الصيف المختلفة التي قد تلحق بالمواطنين وطرق التعامل مع الحالات المصابة.

وتم عقد ندوات توعية حول خدمات المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة والتي شملت العديد من الخدمات الطبية المختلفة كالكشف عن الضغط والسكر والإعتلال الكلوي والأمراض المزمنة المختلفة، وكذلك الكشف عن سرطان الثدي لدي السيدات والتوعية حول الكشف الذاتي المبكر للسرطان.

وأضاف تاوضروس، أن فريق المديرية بقيادة الدكتورة ريم برغوت مديرة إدارة الثقافة الصحية بالمديرية والدكتورة تغريد يس والدكتورة دعاء ابوالحمد قد نجح في توقيع الكشف علي أكثر من 200 فرد من العاملين بمديرية التربية والتعليم وتحويل المصابين منهم للمستشفي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وأكد تاوضروس، على إنتشار الفرق الطبية في ربوع المحافظة من أجل وصول خدمات تلك المبادرة لجميع المواطنين بالمحافظة داعيا سيادته المواطنين بضرورة الإستفادة من تلك الخدمات والتي تقدم جميعها بالمجان.